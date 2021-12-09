https://ria.ru/20211209/neprivitye-1762970290.html

Минздрав Австрии рассказал, какой штраф грозит непривитым от COVID-19

Минздрав Австрии рассказал, какой штраф грозит непривитым от COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021

Минздрав Австрии рассказал, какой штраф грозит непривитым от COVID-19

Отказ от обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии грозит штрафом в 3,6 тысячи евро, заявил глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:25

2021-12-09T16:25

2021-12-09T16:25

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австрия

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коронавирус covid-19

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ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Отказ от обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии грозит штрафом в 3,6 тысячи евро, заявил глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн.Обязательная вакцинация вступит в силу в Австрии 1 февраля 2022 года. Закон распространяется на всех проживающих в Австрии старше 14 лет.Министр добавил, что ни в каком случае денежный штраф не будет заменяться лишением свободы.По словам Мюкштайна, обязательная вакцинация не распространяется на детей младше 14 лет, беременных женщин, людей, кому вакцинация противопоказана из-за угрозы для жизни или здоровья, а также переболевших не более 180 дней назад. В двух последних случаях необходимо иметь соответствующее медицинское подтверждение. При этом Мюкштайн заверил, что вакцинация безопасна и для беременных, призвав их прививаться.

https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762917476.html

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в мире, вакцинация, австрия, здоровье - общество, коронавирус covid-19