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Распространение коронавируса
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Минздрав Австрии рассказал, какой штраф грозит непривитым от COVID-19
Минздрав Австрии рассказал, какой штраф грозит непривитым от COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021
Минздрав Австрии рассказал, какой штраф грозит непривитым от COVID-19
Отказ от обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии грозит штрафом в 3,6 тысячи евро, заявил глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:25
2021-12-09T16:25
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
австрия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Отказ от обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии грозит штрафом в 3,6 тысячи евро, заявил глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн.Обязательная вакцинация вступит в силу в Австрии 1 февраля 2022 года. Закон распространяется на всех проживающих в Австрии старше 14 лет.Министр добавил, что ни в каком случае денежный штраф не будет заменяться лишением свободы.По словам Мюкштайна, обязательная вакцинация не распространяется на детей младше 14 лет, беременных женщин, людей, кому вакцинация противопоказана из-за угрозы для жизни или здоровья, а также переболевших не более 180 дней назад. В двух последних случаях необходимо иметь соответствующее медицинское подтверждение. При этом Мюкштайн заверил, что вакцинация безопасна и для беременных, призвав их прививаться.
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в мире, вакцинация, австрия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
16:25 09.12.2021
 
Минздрав Австрии рассказал, какой штраф грозит непривитым от COVID-19

Непривитым от COVID-19 грозит штраф в 3,6 тысячи евро, сообщили в Минздраве Австрии

© AP Photo / Lisa LeutnerОчередь у передвижного пункта вакцинации в Вене
Очередь у передвижного пункта вакцинации в Вене - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Lisa Leutner
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ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Отказ от обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии грозит штрафом в 3,6 тысячи евро, заявил глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн.
Обязательная вакцинация вступит в силу в Австрии 1 февраля 2022 года. Закон распространяется на всех проживающих в Австрии старше 14 лет.
"Ежеквартально будут назначаться дни вакцинации, когда все, кто подпадает под закон об обязательной вакцинации, должны быть привиты или предоставить в центральный реестр подтверждение о медицинском отводе. Если этого не происходит, тогда инициируется дело, обычное судопроизводство предусматривает штраф в 3,6 тысячи евро", - сказал Мюкштайн на презентации проекта закона.
Министр добавил, что ни в каком случае денежный штраф не будет заменяться лишением свободы.
По словам Мюкштайна, обязательная вакцинация не распространяется на детей младше 14 лет, беременных женщин, людей, кому вакцинация противопоказана из-за угрозы для жизни или здоровья, а также переболевших не более 180 дней назад. В двух последних случаях необходимо иметь соответствующее медицинское подтверждение. При этом Мюкштайн заверил, что вакцинация безопасна и для беременных, призвав их прививаться.
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