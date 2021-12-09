Минздрав Австрии рассказал, какой штраф грозит непривитым от COVID-19
Непривитым от COVID-19 грозит штраф в 3,6 тысячи евро, сообщили в Минздраве Австрии
© AP Photo / Lisa LeutnerОчередь у передвижного пункта вакцинации в Вене
© AP Photo / Lisa Leutner
ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Отказ от обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии грозит штрафом в 3,6 тысячи евро, заявил глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн.
Обязательная вакцинация вступит в силу в Австрии 1 февраля 2022 года. Закон распространяется на всех проживающих в Австрии старше 14 лет.
"Ежеквартально будут назначаться дни вакцинации, когда все, кто подпадает под закон об обязательной вакцинации, должны быть привиты или предоставить в центральный реестр подтверждение о медицинском отводе. Если этого не происходит, тогда инициируется дело, обычное судопроизводство предусматривает штраф в 3,6 тысячи евро", - сказал Мюкштайн на презентации проекта закона.
Министр добавил, что ни в каком случае денежный штраф не будет заменяться лишением свободы.
По словам Мюкштайна, обязательная вакцинация не распространяется на детей младше 14 лет, беременных женщин, людей, кому вакцинация противопоказана из-за угрозы для жизни или здоровья, а также переболевших не более 180 дней назад. В двух последних случаях необходимо иметь соответствующее медицинское подтверждение. При этом Мюкштайн заверил, что вакцинация безопасна и для беременных, призвав их прививаться.