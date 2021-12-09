https://ria.ru/20211209/nato-1762988830.html

МИД уточнил, чего ждать от США в случае договоренности о нерасширении НАТО

МИД уточнил, чего ждать от США в случае договоренности о нерасширении НАТО - РИА Новости, 09.12.2021

МИД уточнил, чего ждать от США в случае договоренности о нерасширении НАТО

РФ не считает, что США могут отказаться подписывать будущие возможные договорённости о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:28

2021-12-09T17:28

2021-12-09T17:56

в мире

сша

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ не считает, что США могут отказаться подписывать будущие возможные договорённости о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я думаю, что нет предопределённости, что они не подпишут что-то, как раз наоборот. Ситуация, которая сложилась к настоящему моменту, это ситуация глубокого кризиса в евроатлантике и потенциального конфликта", - сказал Рябков журналистам.Он добавил, что Россия и США продолжат контакты."Не только эксперты. Но и политики, военные, разумеется", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20211207/nato-1762660680.html

сша

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в мире, сша, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия