https://ria.ru/20211209/nato-1762988830.html
МИД уточнил, чего ждать от США в случае договоренности о нерасширении НАТО
МИД уточнил, чего ждать от США в случае договоренности о нерасширении НАТО - РИА Новости, 09.12.2021
МИД уточнил, чего ждать от США в случае договоренности о нерасширении НАТО
РФ не считает, что США могут отказаться подписывать будущие возможные договорённости о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:28
2021-12-09T17:28
2021-12-09T17:56
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сергей рябков
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ не считает, что США могут отказаться подписывать будущие возможные договорённости о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я думаю, что нет предопределённости, что они не подпишут что-то, как раз наоборот. Ситуация, которая сложилась к настоящему моменту, это ситуация глубокого кризиса в евроатлантике и потенциального конфликта", - сказал Рябков журналистам.Он добавил, что Россия и США продолжат контакты."Не только эксперты. Но и политики, военные, разумеется", - сказал Рябков.
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в мире, сша, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
17:28 09.12.2021 (обновлено: 17:56 09.12.2021)
МИД уточнил, чего ждать от США в случае договоренности о нерасширении НАТО
Замглавы МИД Рябков: Россия ждет, что США дадут гарантии о нерасширении НАТО на восток