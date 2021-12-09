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МИД уточнил, чего ждать от США в случае договоренности о нерасширении НАТО
МИД уточнил, чего ждать от США в случае договоренности о нерасширении НАТО - РИА Новости, 09.12.2021
МИД уточнил, чего ждать от США в случае договоренности о нерасширении НАТО
РФ не считает, что США могут отказаться подписывать будущие возможные договорённости о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:28
2021-12-09T17:56
в мире
сша
сергей рябков
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ не считает, что США могут отказаться подписывать будущие возможные договорённости о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я думаю, что нет предопределённости, что они не подпишут что-то, как раз наоборот. Ситуация, которая сложилась к настоящему моменту, это ситуация глубокого кризиса в евроатлантике и потенциального конфликта", - сказал Рябков журналистам.Он добавил, что Россия и США продолжат контакты."Не только эксперты. Но и политики, военные, разумеется", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20211207/nato-1762660680.html
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в мире, сша, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
17:28 09.12.2021 (обновлено: 17:56 09.12.2021)
 
МИД уточнил, чего ждать от США в случае договоренности о нерасширении НАТО

Замглавы МИД Рябков: Россия ждет, что США дадут гарантии о нерасширении НАТО на восток

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ не считает, что США могут отказаться подписывать будущие возможные договорённости о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я думаю, что нет предопределённости, что они не подпишут что-то, как раз наоборот. Ситуация, которая сложилась к настоящему моменту, это ситуация глубокого кризиса в евроатлантике и потенциального конфликта", - сказал Рябков журналистам.
Он добавил, что Россия и США продолжат контакты.
"Не только эксперты. Но и политики, военные, разумеется", - сказал Рябков.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 23:23
Путин потребовал от Байдена гарантии нерасширения НАТО на восток
 
В миреСШАСергей РябковНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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