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Рябков заявил об ухудшении ситуации для Москвы из-за действий НАТО
Рябков заявил об ухудшении ситуации для Москвы из-за действий НАТО - РИА Новости, 09.12.2021
Рябков заявил об ухудшении ситуации для Москвы из-за действий НАТО
Москве нужны правовые гарантии безопасности не в каком-то сегменте, а в глобальном плане, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:20
2021-12-09T17:20
2021-12-09T17:40
москва
сергей рябков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москве нужны правовые гарантии безопасности не в каком-то сегменте, а в глобальном плане, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, сейчас новая качественная обстановка, она должна рассматриваться по-иному.Он отметил, что речь идет не о закреплении статуса какой-то территории в некотором документе."Нам, России, нужны правовые гарантии нашей безопасности - безопасности в глобальном смысле, не в каком-то конкретном сегменте, секторе обстрела, а в целом, исходя из того, что для нас ситуация реально ухудшилась", - добавил Рябков.
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москва, сергей рябков, нато, россия
17:20 09.12.2021 (обновлено: 17:40 09.12.2021)
Рябков заявил об ухудшении ситуации для Москвы из-за действий НАТО
Замглавы МИД Рябков: России нужны правовые гарантии безопасности в глобальном плане