https://ria.ru/20211209/nato-1762986536.html

Рябков заявил об ухудшении ситуации для Москвы из-за действий НАТО

Рябков заявил об ухудшении ситуации для Москвы из-за действий НАТО - РИА Новости, 09.12.2021

Рябков заявил об ухудшении ситуации для Москвы из-за действий НАТО

Москве нужны правовые гарантии безопасности не в каком-то сегменте, а в глобальном плане, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:20

2021-12-09T17:20

2021-12-09T17:40

москва

сергей рябков

нато

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москве нужны правовые гарантии безопасности не в каком-то сегменте, а в глобальном плане, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, сейчас новая качественная обстановка, она должна рассматриваться по-иному.Он отметил, что речь идет не о закреплении статуса какой-то территории в некотором документе."Нам, России, нужны правовые гарантии нашей безопасности - безопасности в глобальном смысле, не в каком-то конкретном сегменте, секторе обстрела, а в целом, исходя из того, что для нас ситуация реально ухудшилась", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20211209/ryabkov-1762987113.html

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москва, сергей рябков, нато, россия