https://ria.ru/20211209/nato-1762985431.html
МИД назвал ситуацию с расширением НАТО на Восток королевством кривых зеркал
МИД назвал ситуацию с расширением НАТО на Восток королевством кривых зеркал - РИА Новости, 09.12.2021
МИД назвал ситуацию с расширением НАТО на Восток королевством кривых зеркал
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "королевством кривых зеркал" ситуацию, в которой НАТО расширяется на Восток, к границам России, называя... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:18
2021-12-09T17:18
2021-12-09T17:18
в мире
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "королевством кривых зеркал" ситуацию, в которой НАТО расширяется на Восток, к границам России, называя при этом РФ агрессором."Сейчас это уже не шутка, это какое-то королевство кривых зеркал, когда мы, не выходя за границы собственного государства, обвиняемся в том, что проводим какие-то агрессивные действия в отношении соседних государств. Это не Россия перебрасывает свои вооруженные силы к странам, с которыми не имеет общей границы... НАТО расширилось до территории России, до российских границ. Это НАТО проводит учения на территории приграничных с Россией стран. Это НАТО увеличивает контингенты на территории этих стран... Мы находимся на своей территории, мы проводим действия на территории нашей страны..." - сказала она.
https://ria.ru/20211209/ukraina-1762922142.html
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в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
МИД назвал ситуацию с расширением НАТО на Восток королевством кривых зеркал
Захарова назвала ситуацию с расширением НАТО на Восток королевством кривых зеркал