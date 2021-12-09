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В Эстонии потребовали не давать России права голоса о членстве стран в НАТО
В Эстонии потребовали не давать России права голоса о членстве стран в НАТО - РИА Новости, 09.12.2021
В Эстонии потребовали не давать России права голоса о членстве стран в НАТО
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что России нельзя давать право принимать решения о членстве других стран в НАТО. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:28
2021-12-09T15:28
в мире
сша
эстония
нато
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 дек - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что России нельзя давать право принимать решения о членстве других стран в НАТО.Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.Премьер Эстонии, комментируя возможную встречу стран НАТО и России, заявила, что РФ нельзя давать право принимать решения о членстве других стран в альянсе."Во-первых, России никогда нельзя давать право голоса в том, кто может или не может вступить в НАТО. Во-вторых, России нельзя давать право голоса в том, как НАТО организует защиту своей территории", - заявила в четверг Каллас на пресс-конференции правительства.По словам премьера, план России состоит в том, чтобы заставить Украину изменить свои решения об интеграции в ЕС и НАТО. "И что самое тревожное, желание России разделить Европу на сферы влияния. Мы помним такие моменты из нашей истории, и у нас нет наивности в этом отношении. Это недопустимо, это морально неправильно и об этом нужно четко заявить России", - сказала премьер.Россия не раз отвергала обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211203/nato-1762128104.html
https://ria.ru/20211104/nato-1757681279.html
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в мире, сша, эстония, нато, россия
15:28 09.12.2021
 
В Эстонии потребовали не давать России права голоса о членстве стран в НАТО

Премьер Эстонии Каллас: России нельзя давать право голоса о членстве других стран в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 дек - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что России нельзя давать право принимать решения о членстве других стран в НАТО.
Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 22:48
Членство Украины в НАТО не зависит от России, заявила Псаки
Премьер Эстонии, комментируя возможную встречу стран НАТО и России, заявила, что РФ нельзя давать право принимать решения о членстве других стран в альянсе.
"Во-первых, России никогда нельзя давать право голоса в том, кто может или не может вступить в НАТО. Во-вторых, России нельзя давать право голоса в том, как НАТО организует защиту своей территории", - заявила в четверг Каллас на пресс-конференции правительства.
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 10:18
Экс-глава НАТО рассказал о планах России вступить в альянс
По словам премьера, план России состоит в том, чтобы заставить Украину изменить свои решения об интеграции в ЕС и НАТО. "И что самое тревожное, желание России разделить Европу на сферы влияния. Мы помним такие моменты из нашей истории, и у нас нет наивности в этом отношении. Это недопустимо, это морально неправильно и об этом нужно четко заявить России", - сказала премьер.
Россия не раз отвергала обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 11:25
Пушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс Украины
 
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