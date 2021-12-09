В Эстонии потребовали не давать России права голоса о членстве стран в НАТО
Премьер Эстонии Каллас: России нельзя давать право голоса о членстве других стран в НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
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Премьер Эстонии, комментируя возможную встречу стран НАТО и России, заявила, что РФ нельзя давать право принимать решения о членстве других стран в альянсе.
"Во-первых, России никогда нельзя давать право голоса в том, кто может или не может вступить в НАТО. Во-вторых, России нельзя давать право голоса в том, как НАТО организует защиту своей территории", - заявила в четверг Каллас на пресс-конференции правительства.
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По словам премьера, план России состоит в том, чтобы заставить Украину изменить свои решения об интеграции в ЕС и НАТО. "И что самое тревожное, желание России разделить Европу на сферы влияния. Мы помним такие моменты из нашей истории, и у нас нет наивности в этом отношении. Это недопустимо, это морально неправильно и об этом нужно четко заявить России", - сказала премьер.
Россия не раз отвергала обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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