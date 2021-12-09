https://ria.ru/20211209/nato-1762911240.html

В Генштабе заявили о наращивании военной активности НАТО

В Генштабе заявили о наращивании военной активности НАТО - РИА Новости, 09.12.2021

В Генштабе заявили о наращивании военной активности НАТО

НАТО в последние годы нарастила военную активность в непосредственной близости от российских границ, стратегическая авиация США тренирует пуски крылатых ракет... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:49

2021-12-09T12:49

2021-12-09T12:49

в мире

безопасность

европа

генеральный штаб вооруженных сил рф

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

валерий герасимов

балтийское море

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. НАТО в последние годы нарастила военную активность в непосредственной близости от российских границ, стратегическая авиация США тренирует пуски крылатых ракет по объектам на территории РФ, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, отметив, что Минобороны РФ подтверждает готовность к обсуждению проблем безопасности для деэскалации напряжённости и повышения уровня взаимного доверия."Не снижается напряженность обстановки в Европе. За последние годы военная активность Североатлантического альянса увеличилась в разы. Ежегодно в непосредственной близости от российских границ проводится около 40 крупных военных учений НАТО", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.Он отметил, что в ходе учений НАТО, в которые вовлекаются и внеблоковые страны, к границам РФ передислоцируется большое количество войск, при этом часть боевой техники так и остаётся в местах проведения манёвров."В этом году проведено масштабное учение "Защитник Европы", в которое были вовлечены не только страны альянса, но и внеблоковые государства - Швеция, Финляндия, Австрия. В ходе них к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск. Учения завершены, но при этом часть техники Соединённых Штатов до настоящего времени из Европы не выведена", - подчеркнул военачальник.По его оценке, "американская стратегическая авиация значительно увеличила облёты российских границ, в ходе которых осуществляет тренировки пусков крылатых ракет по объектам на территории Российской Федерации"."Наблюдается всплеск военно-морской деятельности сил НАТО в Чёрном и Балтийском морях. В этом году 26 боевых кораблей нечерноморских государств альянса - Великобритании, Греции, Испании, Италии и США совершили 29 заходов в Чёрное море. В прошлом году таких заходов было 23. При этом действия кораблей НАТО зачастую носят провокационный характер", - отметил начальник Генштаба.Российские военные, отметил он, внимательно отслеживают все перемещения, "и любые попытки нарушения границы, конечно, будут пресекаться".При этом Герасимов отметил, что инициативы РФ "об отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия - НАТО, а также направленные на повышение предсказуемости действий и снижение опасной военной деятельности по-прежнему сохраняют актуальность"."Минобороны России подтверждает готовность к обсуждению проблем европейской и глобальной безопасности в целях создания необходимых условий для выработки конкретных мер по деэскалации напряжённости и повышения уровня взаимного доверия", - заявил начальник Генштаба.

https://ria.ru/20211209/estoniya-1762892389.html

https://ria.ru/20211209/nato-1762873131.html

https://ria.ru/20211209/vstrecha-1762885738.html

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в мире, безопасность, европа, генеральный штаб вооруженных сил рф, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, балтийское море, черное море, россия