https://ria.ru/20211209/nato-1762873131.html
В Госдепе рассказали о сроках вступления Украины в НАТО, пишут СМИ
В Госдепе рассказали о сроках вступления Украины в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2021
В Госдепе рассказали о сроках вступления Украины в НАТО, пишут СМИ
В Госдепартаменте США считают, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие десять лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник, знакомый с... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:45
2021-12-09T09:45
2021-12-09T14:53
в мире
киев
сша
андерс фог расмуссен
нато
верховная рада украины
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ллойд остин
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Госдепартаменте США считают, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие десять лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Сейчас Украина обладает статусом партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве. Курс страны в НАТО и ЕС закреплен и в конституции.При этом в альянсе не раз отмечали, что для присоединения Киеву нужно достичь множества критериев, на что уйдет большое количество времени.При этом Запад, прежде всего США, поддерживает Киев в его стремлении в НАТО. На переговорах Путина и Байдена, которые состоялись по видеосвязи 7 декабря, американский президент выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными санкциями, а Путин, со своей стороны, обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", объясняя, что никому не угрожает. По мнению российских властей, такие выпады используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и подразделений НАТО вблизи границ страны.
https://ria.ru/20211208/nato-1762801422.html
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в мире, киев, сша, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, мария захарова, ллойд остин, россия
09:45 09.12.2021 (обновлено: 14:53 09.12.2021)
В Госдепе рассказали о сроках вступления Украины в НАТО, пишут СМИ
Associated Press: Госдеп заявил, что Украина вряд ли станет членом НАТО в ближайшее время