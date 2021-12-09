https://ria.ru/20211209/napadenie-1762867738.html

В Петербурге мужчина избил бывшую жену и отобрал ребенка

В Петербурге мужчина избил бывшую жену и отобрал ребенка - РИА Новости, 09.12.2021

В Петербурге мужчина избил бывшую жену и отобрал ребенка

Полиция разыскивает в Петербурге мужчину, избившего бывшую жену и забравшего четырехлетнего сына, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T08:52

2021-12-09T08:52

2021-12-09T08:52

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Полиция разыскивает в Петербурге мужчину, избившего бывшую жену и забравшего четырехлетнего сына, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицейские разыскивают мужчину, который избил бывшую жену и отобрал у нее общего ребенка", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 8 декабря на Суздальском проспекте женщина вышла из дома, чтобы отвести сына в детский сад, когда бывший супруг напал на нее, избил и забрал мальчика. Пострадавшая была госпитализирована.Как выяснилось, ранее мужчина уже пытался увозить ребенка и был лишен родительских прав.

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург