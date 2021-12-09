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В Петербурге мужчина избил бывшую жену и отобрал ребенка
В Петербурге мужчина избил бывшую жену и отобрал ребенка - РИА Новости, 09.12.2021
В Петербурге мужчина избил бывшую жену и отобрал ребенка
Полиция разыскивает в Петербурге мужчину, избившего бывшую жену и забравшего четырехлетнего сына, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T08:52
2021-12-09T08:52
2021-12-09T08:52
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Полиция разыскивает в Петербурге мужчину, избившего бывшую жену и забравшего четырехлетнего сына, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицейские разыскивают мужчину, который избил бывшую жену и отобрал у нее общего ребенка", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 8 декабря на Суздальском проспекте женщина вышла из дома, чтобы отвести сына в детский сад, когда бывший супруг напал на нее, избил и забрал мальчика. Пострадавшая была госпитализирована.Как выяснилось, ранее мужчина уже пытался увозить ребенка и был лишен родительских прав.
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происшествия, санкт-петербург
В Петербурге мужчина избил бывшую жену и отобрал ребенка
Полиция разыскивает в Петербурге мужчину, избившего бывшую жену и забравшего у нее ребенка