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Какие налоги ждут россиян
Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых - РИА Новости, 09.12.2021
Какие налоги ждут россиян
В 2021 году пересмотрена налоговая нагрузка для держателей акций, облигаций, крупных банковских вкладов и металлических счетов, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T01:16
2021-12-09T01:16
2021-12-09T01:16
экономика
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В 2021 году пересмотрена налоговая нагрузка для держателей акций, облигаций, крупных банковских вкладов и металлических счетов, рассказывает агентству "Прайм" эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.Правда, по его словам, есть нюансы: если соотношение банковского процента по депозитам и ключевой ставки Центробанка остается отрицательным, учитывая, что средняя ставка по депозитам – 6%, а ключевая ставка – 7,25%, то вклад налогом не облагается. Кроме того, если ежегодный лимит доходов ниже 42,5 тысячи рублей, НДФЛ платить не нужно.Владельцам (менее трех лет) металлических счетов придется отдать 13%, если они продадут виртуальные драгметаллы дороже, чем купили у банка, продолжает экономист. Владельцам облигаций, получившие "купонные доходы", также нужно быть готовыми заплатить 13%. Но есть исключения - доходы, полученные владельцами индивидуальных инвестиционных счетов (физлица), налогом не облагаются, при условии, что на счете 400 тысяч рублей (нужно вносить ежегодно в течение 3 лет). Доходы на ОФЗ также с этого года облагаются налогом.Саськов также указывает, что вырос налог на доход от продажи акций и облигаций, если вырученная сумма превышает 5 миллионов рублей. В этом случае придется заплатить 15% с разницы между полученным доходом и "потолком" в 5 миллионов рублей.
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экономика, высшая школа экономики (вшэ), налоги, россия
Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
Экономист Саськов напомнил об изменении налоговой нагрузки для владельцев акций и вкладов
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости.
В 2021 году пересмотрена налоговая нагрузка для держателей акций, облигаций, крупных банковских вкладов и металлических счетов, рассказывает агентству "Прайм"
эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ
Владимир Саськов.
"С этого года под налогообложение подпадают доходы с вкладов, превышающих один миллион рублей. Их владельцам придется заплатить 13% НДФЛ с части полученной суммы", — отмечает эксперт.
Правда, по его словам, есть нюансы: если соотношение банковского процента по депозитам и ключевой ставки Центробанка остается отрицательным, учитывая, что средняя ставка по депозитам – 6%, а ключевая ставка – 7,25%, то вклад налогом не облагается. Кроме того, если ежегодный лимит доходов ниже 42,5 тысячи рублей, НДФЛ платить не нужно.
Владельцам (менее трех лет) металлических счетов придется отдать 13%, если они продадут виртуальные драгметаллы дороже, чем купили у банка, продолжает экономист. Владельцам облигаций, получившие "купонные доходы", также нужно быть готовыми заплатить 13%. Но есть исключения - доходы, полученные владельцами индивидуальных инвестиционных счетов (физлица), налогом не облагаются, при условии, что на счете 400 тысяч рублей (нужно вносить ежегодно в течение 3 лет). Доходы на ОФЗ также с этого года облагаются налогом.
Саськов также указывает, что вырос налог на доход от продажи акций и облигаций, если вырученная сумма превышает 5 миллионов рублей. В этом случае придется заплатить 15% с разницы между полученным доходом и "потолком" в 5 миллионов рублей.