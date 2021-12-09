https://ria.ru/20211209/nalogi-1762856154.html

Какие налоги ждут россиян

Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых - РИА Новости, 09.12.2021

Какие налоги ждут россиян

В 2021 году пересмотрена налоговая нагрузка для держателей акций, облигаций, крупных банковских вкладов и металлических счетов, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T01:16

2021-12-09T01:16

2021-12-09T01:16

экономика

высшая школа экономики (вшэ)

налоги

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148800/47/1488004752_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_12b60b5c2fbc632ef4a24beff9ecd556.jpg

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В 2021 году пересмотрена налоговая нагрузка для держателей акций, облигаций, крупных банковских вкладов и металлических счетов, рассказывает агентству "Прайм" эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.Правда, по его словам, есть нюансы: если соотношение банковского процента по депозитам и ключевой ставки Центробанка остается отрицательным, учитывая, что средняя ставка по депозитам – 6%, а ключевая ставка – 7,25%, то вклад налогом не облагается. Кроме того, если ежегодный лимит доходов ниже 42,5 тысячи рублей, НДФЛ платить не нужно.Владельцам (менее трех лет) металлических счетов придется отдать 13%, если они продадут виртуальные драгметаллы дороже, чем купили у банка, продолжает экономист. Владельцам облигаций, получившие "купонные доходы", также нужно быть готовыми заплатить 13%. Но есть исключения - доходы, полученные владельцами индивидуальных инвестиционных счетов (физлица), налогом не облагаются, при условии, что на счете 400 тысяч рублей (нужно вносить ежегодно в течение 3 лет). Доходы на ОФЗ также с этого года облагаются налогом.Саськов также указывает, что вырос налог на доход от продажи акций и облигаций, если вырученная сумма превышает 5 миллионов рублей. В этом случае придется заплатить 15% с разницы между полученным доходом и "потолком" в 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211202/sud-1761771973.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, высшая школа экономики (вшэ), налоги, россия