https://ria.ru/20211209/nalog-1762912564.html

Многодетные семьи Ивановской области освободили от транспортного налога

Многодетные семьи Ивановской области освободили от транспортного налога - РИА Новости, 09.12.2021

Многодетные семьи Ивановской области освободили от транспортного налога

Малообеспеченные многодетные семьи Ивановской области освободят от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил, сообщил РИА... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:53

2021-12-09T12:53

2021-12-09T12:53

ивановская область

станислав воскресенский

налоги

многодетные семьи

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ИВАНОВО, 9 дек – РИА Новости. Малообеспеченные многодетные семьи Ивановской области освободят от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Это решение озвучил накануне на ежегодной встрече с жителями региона губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский", - сказал собеседник агентства. напомнив, что в ноябре в ходе прямого эфира в социальных сетях к главе региона с такой просьбой обратились сразу несколько многодетных семей.По его словам, правительство региона по поручению Станислава Воскресенского проработали такую возможность. Льгота вводится задним числом, чтобы за 2021 год многодетные семьи транспортный налог уже не оплачивали.Кроме того, с 2022 года в Ивановской области вводится льгота на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей из многодетных семей. "Этот вопрос уже несколько недель стоит у нас в приоритете. Мы все внимательно посчитали, и с 1 января 2022 года вводятся льготы для студентов колледжей из многодетных семей, это будут такие же льготы, как для школьников. Это коснется около двух тысяч семей в Ивановской области", - процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.

https://ria.ru/20211130/polikliniki-1761410759.html

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станислав воскресенский, налоги, многодетные семьи