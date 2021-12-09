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Собянин вручил госнаграды и награды города Москвы
Собянин вручил госнаграды и награды города Москвы - РИА Новости, 09.12.2021
Собянин вручил госнаграды и награды города Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды РФ и награды города Москвы. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:29
2021-12-09T19:29
общество
москва
сергей собянин
музей победы
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды РФ и награды города Москвы.Всего наград удостоились более 40 москвичей, среди них многодетные родители, работники здравоохранения, транспортного комплекса, образования, строительной сферы, представители ветеранских организаций.Мэр сказал, что когда в пандемию много людей болеют с последствиями для здоровья или даже не выживают - это большая трагедия, и Москва второй год переживает эту трагедию."Почему я обращаюсь к истории войны - даже в то время город жил. Работали магазины, общественный транспорт, даже метро строилось. И сегодня наша задача не только обеспечить здоровье людей, безусловно оказать медицинскую помощь каждому, кто попал в сложную ситуацию, заразился ковидом или просто болеет другими болезнями, важно обеспечить гарантированную помощь и продолжать жить, работать, строить, творить. Жить нормальной жизнью, и город живёт нормальной жизнью. Во многом благодаря тем, кто находится в этом зале, людям, которые работают достойно на своем посту, профессионально выполняют свой долг, создают настоящее и будущее нашей Москвы, благодаря которым наш город по-прежнему великий, любим москвичами, потому что вы вкладываете сердце и душу в работу и город. Поздравляю с заслуженными наградами", - добавил мэр.
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общество, москва, сергей собянин, музей победы, россия
19:29 09.12.2021
 
Собянин вручил госнаграды и награды города Москвы

Собянин вручил госнаграды и награды города Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды РФ и награды города Москвы.
Всего наград удостоились более 40 москвичей, среди них многодетные родители, работники здравоохранения, транспортного комплекса, образования, строительной сферы, представители ветеранских организаций.
"Я сегодня был на Поклонной горе, в Музее Победы. Сделана уникальная выставка, создана с помощью порядка 700 человек - экспертов, историков, режиссёров, художников, дизайнеров, создали уникальную экспозицию, посвящённую 80-летию битвы под Москвой, первой победы советского оружия в Великой Отечественной войне, которая положила начало разгрому фашистской Германии. Когда ты окунаешься в эту атмосферу, которая зрительно, явственно даёт представление о том, что происходило в Москве, как в сражениях под Москвой переживали эти лихие месяцы и годы москвичи, как они работали на фронт, как они сражались в ополчении, это берёт за душу... Это был такой героизм, такое напряжение сил. Когда проецируешь современность на ту трагедия, все наши беды кажутся несущественными", - сказал Собянин, отметив, что при этом каждая жизнь человека имеет огромное значение, не важно, когда это происходило.
Мэр сказал, что когда в пандемию много людей болеют с последствиями для здоровья или даже не выживают - это большая трагедия, и Москва второй год переживает эту трагедию.
"Почему я обращаюсь к истории войны - даже в то время город жил. Работали магазины, общественный транспорт, даже метро строилось. И сегодня наша задача не только обеспечить здоровье людей, безусловно оказать медицинскую помощь каждому, кто попал в сложную ситуацию, заразился ковидом или просто болеет другими болезнями, важно обеспечить гарантированную помощь и продолжать жить, работать, строить, творить. Жить нормальной жизнью, и город живёт нормальной жизнью. Во многом благодаря тем, кто находится в этом зале, людям, которые работают достойно на своем посту, профессионально выполняют свой долг, создают настоящее и будущее нашей Москвы, благодаря которым наш город по-прежнему великий, любим москвичами, потому что вы вкладываете сердце и душу в работу и город. Поздравляю с заслуженными наградами", - добавил мэр.
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