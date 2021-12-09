https://ria.ru/20211209/nagrady-1763016520.html

Собянин вручил госнаграды и награды города Москвы

Собянин вручил госнаграды и награды города Москвы - РИА Новости, 09.12.2021

Собянин вручил госнаграды и награды города Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды РФ и награды города Москвы. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T19:29

2021-12-09T19:29

2021-12-09T19:29

общество

москва

сергей собянин

музей победы

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды РФ и награды города Москвы.Всего наград удостоились более 40 москвичей, среди них многодетные родители, работники здравоохранения, транспортного комплекса, образования, строительной сферы, представители ветеранских организаций.Мэр сказал, что когда в пандемию много людей болеют с последствиями для здоровья или даже не выживают - это большая трагедия, и Москва второй год переживает эту трагедию."Почему я обращаюсь к истории войны - даже в то время город жил. Работали магазины, общественный транспорт, даже метро строилось. И сегодня наша задача не только обеспечить здоровье людей, безусловно оказать медицинскую помощь каждому, кто попал в сложную ситуацию, заразился ковидом или просто болеет другими болезнями, важно обеспечить гарантированную помощь и продолжать жить, работать, строить, творить. Жить нормальной жизнью, и город живёт нормальной жизнью. Во многом благодаря тем, кто находится в этом зале, людям, которые работают достойно на своем посту, профессионально выполняют свой долг, создают настоящее и будущее нашей Москвы, благодаря которым наш город по-прежнему великий, любим москвичами, потому что вы вкладываете сердце и душу в работу и город. Поздравляю с заслуженными наградами", - добавил мэр.

https://ria.ru/20211208/sobyanin-1762696702.html

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общество, москва, сергей собянин, музей победы, россия