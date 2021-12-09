20:26 09.12.2021 (обновлено: 00:05 10.12.2021)
Набиуллина дала прогноз по инфляции по итогам года
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что инфляция по итогам года будет ближе к 7,9 процента
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Инфляция в России по итогам года может оказаться выше прогноза, заявила РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
У нас в конце года инфляция сильно волатильна, последние недельные данные двигались по синусоиде — то выше, то ниже сезонных значений. Поэтому в декабре эти волатильные разовые факторы могут повлиять на конечную точку — да, инфляция может быть и чуть выше верхней границы нашего прогноза в 7,9 процента, это вполне может случиться".
При этом она отметила, что для регулятора важны не краткосрочные разовые колебания, а устойчивые факторы инфляции, которые пока остаются выше целевого ориентира в четыре процента.
"Но, судя по предварительным данным ноября, эта устойчивая составляющая инфляции, кажется, перестала расти", — добавила председатель ЦБ.
Набиуллина также заявила, что последние данные делают маловероятными сохранение ключевой ставки или ее повышение на 0,25 процентного пункта в декабре. При этом базовый сценарий не предполагает повышение более чем на один процентный пункт.
По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась с 1,11 процента в октябре до 0,96 процента. В годовом выражении показатель ускорился с 8,13 до 8,4 процента.
По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам года ожидается в диапазоне 7,4-7,9 процента, Минэкономразвития — на уровне 7,4 процента. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что рост цен превысит прогнозы правительства и ЦБ и будет вблизи восьми процентов.
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