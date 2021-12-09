https://ria.ru/20211209/nabiullina-1763024784.html

Набиуллина дала прогноз по инфляции по итогам года

Набиуллина дала прогноз по инфляции по итогам года - РИА Новости, 10.12.2021

Набиуллина дала прогноз по инфляции по итогам года

Инфляция в России по итогам года может оказаться выше прогноза, заявила РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-09T20:26

2021-12-09T20:26

2021-12-10T00:05

экономика

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

эльвира набиуллина

максим решетников

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Инфляция в России по итогам года может оказаться выше прогноза, заявила РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.При этом она отметила, что для регулятора важны не краткосрочные разовые колебания, а устойчивые факторы инфляции, которые пока остаются выше целевого ориентира в четыре процента."Но, судя по предварительным данным ноября, эта устойчивая составляющая инфляции, кажется, перестала расти", — добавила председатель ЦБ.Набиуллина также заявила, что последние данные делают маловероятными сохранение ключевой ставки или ее повышение на 0,25 процентного пункта в декабре. При этом базовый сценарий не предполагает повышение более чем на один процентный пункт.По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась с 1,11 процента в октябре до 0,96 процента. В годовом выражении показатель ускорился с 8,13 до 8,4 процента.По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам года ожидается в диапазоне 7,4-7,9 процента, Минэкономразвития — на уровне 7,4 процента. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что рост цен превысит прогнозы правительства и ЦБ и будет вблизи восьми процентов.

https://ria.ru/20211208/inflyatsiya-1762746087.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина, максим решетников, россия