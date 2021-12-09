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Набиуллина дала прогноз по инфляции по итогам года
Набиуллина дала прогноз по инфляции по итогам года - РИА Новости, 10.12.2021
Набиуллина дала прогноз по инфляции по итогам года
Инфляция в России по итогам года может оказаться выше прогноза, заявила РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-09T20:26
2021-12-10T00:05
экономика
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
эльвира набиуллина
максим решетников
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Инфляция в России по итогам года может оказаться выше прогноза, заявила РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.При этом она отметила, что для регулятора важны не краткосрочные разовые колебания, а устойчивые факторы инфляции, которые пока остаются выше целевого ориентира в четыре процента."Но, судя по предварительным данным ноября, эта устойчивая составляющая инфляции, кажется, перестала расти", — добавила председатель ЦБ.Набиуллина также заявила, что последние данные делают маловероятными сохранение ключевой ставки или ее повышение на 0,25 процентного пункта в декабре. При этом базовый сценарий не предполагает повышение более чем на один процентный пункт.По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась с 1,11 процента в октябре до 0,96 процента. В годовом выражении показатель ускорился с 8,13 до 8,4 процента.По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам года ожидается в диапазоне 7,4-7,9 процента, Минэкономразвития — на уровне 7,4 процента. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что рост цен превысит прогнозы правительства и ЦБ и будет вблизи восьми процентов.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина, максим решетников, россия
20:26 09.12.2021 (обновлено: 00:05 10.12.2021)
 
Набиуллина дала прогноз по инфляции по итогам года

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что инфляция по итогам года будет ближе к 7,9 процента

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Инфляция в России по итогам года может оказаться выше прогноза, заявила РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

У нас в конце года инфляция сильно волатильна, последние недельные данные двигались по синусоиде — то выше, то ниже сезонных значений. Поэтому в декабре эти волатильные разовые факторы могут повлиять на конечную точку — да, инфляция может быть и чуть выше верхней границы нашего прогноза в 7,9 процента, это вполне может случиться".

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию
Эльвира Набиуллина
председатель Банка России
При этом она отметила, что для регулятора важны не краткосрочные разовые колебания, а устойчивые факторы инфляции, которые пока остаются выше целевого ориентира в четыре процента.
"Но, судя по предварительным данным ноября, эта устойчивая составляющая инфляции, кажется, перестала расти", — добавила председатель ЦБ.
Набиуллина также заявила, что последние данные делают маловероятными сохранение ключевой ставки или ее повышение на 0,25 процентного пункта в декабре. При этом базовый сценарий не предполагает повышение более чем на один процентный пункт.
По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась с 1,11 процента в октябре до 0,96 процента. В годовом выражении показатель ускорился с 8,13 до 8,4 процента.
По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам года ожидается в диапазоне 7,4-7,9 процента, Минэкономразвития — на уровне 7,4 процента. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что рост цен превысит прогнозы правительства и ЦБ и будет вблизи восьми процентов.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 13:48
В Кремле рассказали о борьбе с инфляцией
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Эльвира НабиуллинаМаксим РешетниковРоссия
 
 
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