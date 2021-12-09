Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Самыми популярными российскими музыкантами у иностранных слушателей на Spotify оказались Петр Чайковский, Rauf & Faik и Моргенштерн. Стриминговый сервис подвел итоги работы за год.Как и в прошлом году, абсолютным лидером в списке самых прослушиваемых за рубежом российских исполнителей стал композитор Петр Чайковский. Интересно, что в десятку также попал другой классик — Сергей Рахманинов (он расположился на восьмом месте).Дуэт Rauf & Faik из Ижевска по сравнению с прошлым годом поднялся на вторую строчку рейтинга, опередив на одну позицию Моргенштерна.Второй год подряд удерживает свое место в пятерке самых популярных исполнителей Tony Igy (Антон Игумнов), несмотря на то что в 2021 он не выпускал новых треков.Также в десятку самых популярных российских артистов за рубежом вошли поп-певец JONY, группа t.A.T.u., которая в этом году отметила 20-летие дебютного альбома, и IC3PEAK – дуэт, исполняющий многослойную электронную музыку,Завершает десятку kostromin — исполнитель из Кинешмы, чей трек "Моя голова винтом (My head is spinning like a screw)" стал вирусным в TikTok как в России, так и в других странах.Spotify также составил рейтинг самых популярных плейлистов у иностранцев. Первое место заняла подборка, посвященная жанру "phonk" (фонк) — поджанру хип-хопа, c "ламповым" кассетным звучанием и сэмплами из 90-х.Ранее сообщалось, что россияне в 2021 году больше всего слушали рэп: треки Моргенштерна, Скриптонита, kizaru. А в список самых популярных исполнителей мира вошли пуэрториканский исполнитель Bad Bunny (первое место), Тейлор Свифт, южнокорейская группа BTS и Drake. Завершает пятерку Джастин Бибер.
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Самыми популярными российскими музыкантами у иностранных слушателей на Spotify оказались Петр Чайковский, Rauf & Faik и Моргенштерн. Стриминговый сервис подвел итоги работы за год.
"Композиторы-классики, поп и рэп-исполнители — все они находят место в плейлистах слушателей", — рассказал РИА Новости Илья Алексеев, глава Spotify в России и СНГ, — Несомненно, рэп остается одним из любимых жанров — это подтвердили и российские рейтинги, и данные по прослушиваниям наших локальных редакционных плейлистов за пределами страны"
Как и в прошлом году, абсолютным лидером в списке самых прослушиваемых за рубежом российских исполнителей стал композитор Петр Чайковский. Интересно, что в десятку также попал другой классик — Сергей Рахманинов (он расположился на восьмом месте).
Дуэт Rauf & Faik из Ижевска по сравнению с прошлым годом поднялся на вторую строчку рейтинга, опередив на одну позицию Моргенштерна.
Второй год подряд удерживает свое место в пятерке самых популярных исполнителей Tony Igy (Антон Игумнов), несмотря на то что в 2021 он не выпускал новых треков.
Также в десятку самых популярных российских артистов за рубежом вошли поп-певец JONY, группа t.A.T.u., которая в этом году отметила 20-летие дебютного альбома, и IC3PEAK – дуэт, исполняющий многослойную электронную музыку,
Завершает десятку kostromin — исполнитель из Кинешмы, чей трек "Моя голова винтом (My head is spinning like a screw)" стал вирусным в TikTok как в России, так и в других странах.
Spotify также составил рейтинг самых популярных плейлистов у иностранцев. Первое место заняла подборка, посвященная жанру "phonk" (фонк) — поджанру хип-хопа, c "ламповым" кассетным звучанием и сэмплами из 90-х.
"Кроме него лидируют по прослушиваниям подборки “Хип-хоп ПУШКА” — флагманский плейлист актуального русскоязычного хип-хопа и “Хиты русского рэпа”, где собраны самые популярные рэп-треки разных лет", — дополняет Алексеев.
Ранее сообщалось, что россияне в 2021 году больше всего слушали рэп: треки Моргенштерна, Скриптонита, kizaru. А в список самых популярных исполнителей мира вошли пуэрториканский исполнитель Bad Bunny (первое место), Тейлор Свифт, южнокорейская группа BTS и Drake. Завершает пятерку Джастин Бибер.
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