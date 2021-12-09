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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211209/muzyka-1762815051.html
Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах - РИА Новости, 09.12.2021
Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
Самыми популярными российскими музыкантами у иностранных слушателей на Spotify оказались Петр Чайковский, Rauf & Faik и Моргенштерн. Стриминговый сервис подвел... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T00:39
2021-12-09T00:39
ижевск
сергей рахманинов
петр чайковский
джастин бибер
тейлор свифт (певица)
ic3peak
tiktok
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Самыми популярными российскими музыкантами у иностранных слушателей на Spotify оказались Петр Чайковский, Rauf &amp; Faik и Моргенштерн. Стриминговый сервис подвел итоги работы за год.Как и в прошлом году, абсолютным лидером в списке самых прослушиваемых за рубежом российских исполнителей стал композитор Петр Чайковский. Интересно, что в десятку также попал другой классик — Сергей Рахманинов (он расположился на восьмом месте).Дуэт Rauf &amp; Faik из Ижевска по сравнению с прошлым годом поднялся на вторую строчку рейтинга, опередив на одну позицию Моргенштерна.Второй год подряд удерживает свое место в пятерке самых популярных исполнителей Tony Igy (Антон Игумнов), несмотря на то что в 2021 он не выпускал новых треков.Также в десятку самых популярных российских артистов за рубежом вошли поп-певец JONY, группа t.A.T.u., которая в этом году отметила 20-летие дебютного альбома, и IC3PEAK – дуэт, исполняющий многослойную электронную музыку,Завершает десятку kostromin — исполнитель из Кинешмы, чей трек "Моя голова винтом (My head is spinning like a screw)" стал вирусным в TikTok как в России, так и в других странах.Spotify также составил рейтинг самых популярных плейлистов у иностранцев. Первое место заняла подборка, посвященная жанру "phonk" (фонк) — поджанру хип-хопа, c "ламповым" кассетным звучанием и сэмплами из 90-х.Ранее сообщалось, что россияне в 2021 году больше всего слушали рэп: треки Моргенштерна, Скриптонита, kizaru. А в список самых популярных исполнителей мира вошли пуэрториканский исполнитель Bad Bunny (первое место), Тейлор Свифт, южнокорейская группа BTS и Drake. Завершает пятерку Джастин Бибер.
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ижевск, сергей рахманинов, петр чайковский, джастин бибер, тейлор свифт (певица), ic3peak, tiktok, моргенштерн (алишер моргенштерн), скриптонит (адиль жалелов), знаменитости, новости культуры, музыка
00:39 09.12.2021
 
Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах

В топе оказались Петр Чайковский, Rauf & Faik и Моргенштерн

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Самыми популярными российскими музыкантами у иностранных слушателей на Spotify оказались Петр Чайковский, Rauf & Faik и Моргенштерн. Стриминговый сервис подвел итоги работы за год.
"Композиторы-классики, поп и рэп-исполнители — все они находят место в плейлистах слушателей", — рассказал РИА Новости Илья Алексеев, глава Spotify в России и СНГ, — Несомненно, рэп остается одним из любимых жанров — это подтвердили и российские рейтинги, и данные по прослушиваниям наших локальных редакционных плейлистов за пределами страны"
Как и в прошлом году, абсолютным лидером в списке самых прослушиваемых за рубежом российских исполнителей стал композитор Петр Чайковский. Интересно, что в десятку также попал другой классик — Сергей Рахманинов (он расположился на восьмом месте).
Дуэт Rauf & Faik из Ижевска по сравнению с прошлым годом поднялся на вторую строчку рейтинга, опередив на одну позицию Моргенштерна.
Второй год подряд удерживает свое место в пятерке самых популярных исполнителей Tony Igy (Антон Игумнов), несмотря на то что в 2021 он не выпускал новых треков.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Рэп-исполнитель Моргенштерн на турнире ММА PARUS Fight Championship в Дубае (ОАЭ).

Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
1 из 3

Рэп-исполнитель Моргенштерн на турнире ММА PARUS Fight Championship в Дубае (ОАЭ).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Rauf & Faik перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards" в Москве.

Исполнители песен Rauf & Faik
2 из 3

Rauf & Faik перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Фото : @instagram/tony_igy___ Российский исполнитель электронной танцевальной музыки Антон Игумнов (Tony Igy)
Российский исполнитель электронной танцевальной музыки Антон Игумнов (Tony Igy)
3 из 3
Российский исполнитель электронной танцевальной музыки Антон Игумнов (Tony Igy)
© Фото : @instagram/tony_igy___
1 из 3

Рэп-исполнитель Моргенштерн на турнире ММА PARUS Fight Championship в Дубае (ОАЭ).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Rauf & Faik перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3
Российский исполнитель электронной танцевальной музыки Антон Игумнов (Tony Igy)
© Фото : @instagram/tony_igy___
Также в десятку самых популярных российских артистов за рубежом вошли поп-певец JONY, группа t.A.T.u., которая в этом году отметила 20-летие дебютного альбома, и IC3PEAK – дуэт, исполняющий многослойную электронную музыку,
Завершает десятку kostromin — исполнитель из Кинешмы, чей трек "Моя голова винтом (My head is spinning like a screw)" стал вирусным в TikTok как в России, так и в других странах.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певец Jony (Джахид Гусейнли), победивший в номинации "Певец года", после вручения премии "Жара Music Awards"

Певец Jony (Джахид Гусейнли), победивший в номинации Певец года, после церемонии вручения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
1 из 2

Певец Jony (Джахид Гусейнли), победивший в номинации "Певец года", после вручения премии "Жара Music Awards"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Evan AgostiniУчастницы группы "Тату" Юлия Волкова и Елена Катина
Участницы группы Тату Юлия Волкова и Елена Катина
2 из 2
Участницы группы "Тату" Юлия Волкова и Елена Катина
© AP Photo / Evan Agostini
1 из 2

Певец Jony (Джахид Гусейнли), победивший в номинации "Певец года", после вручения премии "Жара Music Awards"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2
Участницы группы "Тату" Юлия Волкова и Елена Катина
© AP Photo / Evan Agostini
Spotify также составил рейтинг самых популярных плейлистов у иностранцев. Первое место заняла подборка, посвященная жанру "phonk" (фонк) — поджанру хип-хопа, c "ламповым" кассетным звучанием и сэмплами из 90-х.
"Кроме него лидируют по прослушиваниям подборки “Хип-хоп ПУШКА” — флагманский плейлист актуального русскоязычного хип-хопа и “Хиты русского рэпа”, где собраны самые популярные рэп-треки разных лет", — дополняет Алексеев.
Ранее сообщалось, что россияне в 2021 году больше всего слушали рэп: треки Моргенштерна, Скриптонита, kizaru. А в список самых популярных исполнителей мира вошли пуэрториканский исполнитель Bad Bunny (первое место), Тейлор Свифт, южнокорейская группа BTS и Drake. Завершает пятерку Джастин Бибер.
Рэп-исполнитель Моргенштерн во время выступления - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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КультураИжевскСергей РахманиновПетр ЧайковскийДжастин БиберТейлор Свифт (певица)IC3PEAKTikTokМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Скриптонит (Адиль Жалелов)ЗнаменитостиНовости культурыМузыка
 
 
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