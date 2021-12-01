В Spotify рассказали, что россияне слушали весь год
В России чаще всего ставили рэп, а в мире Тейлор Свифт и Оливию Родриго
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В 2021 году россияне больше всего слушали рэп: треки Моргенштерна, Скриптонита, kizaru, рассказали в пресс-службе аудиостримингового сервиса Spotify.
"Топ-5 самых прослушиваемых исполнителей на территории России в этом году занимают рэперы. Еще один уже закрепившийся среди российских слушателей Spotify тренд — это популярность именно русскоязычных исполнителей", — отметили в Spotify.
На первом месте — Моргенштерн, который весь год поддерживал интерес к своей музыке с помощью клипов и коллабораций с другими исполнителями. За ним следует Скриптонит, на третьем месте kizaru. Дальше расположились дуэт Miyagi & Andy Panda и Big Baby Tape.
В списке самых прослушиваемых альбомов года — тоже в основном релизы российских рэп-исполнителей. На первой строчке "BANDANA I" (от kizaru и Big Baby Tape), второе место у "MILLION DOLLAR: BUSINESS" от Моргенштерна, а молодой рэпер MAYOT расположился на третьем с пластинкой "GHETTO GARDEN".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн во время выступления
Рэп-исполнитель Моргенштерн во время выступления
Единственным рок-альбомом в первой пятерке стал "Teatro d'ira - Vol. I" победителей конкурса "Евровидение 2021", итальянской рок-группы Maneskin. Они заняли четвертую строчку.
Что касается глобальных трендов, то в список самых популярных исполнителей мира вошли пуэрториканский исполнитель Bad Bunny (первое место). За ним следуют Тейлор Свифт (которая в этом году выпустила сразу три альбома), лидеры MTV EMA 2021, южнокорейская группа BTS и Drake. Завершает пятерку Джастин Бибер, чья пластинка "Justice" также заняла третью строчку в рейтинге самых прослушиваемых.
© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевец Бенито Антонио Мартинес Окасио (Bad Bunny) на премии "Грэмми"
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Певец Бенито Антонио Мартинес Окасио (Bad Bunny) на премии "Грэмми"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/ Charles SykesРэпер Дрейк
3 из 3
Рэпер Дрейк
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
2 из 3
Певец Бенито Антонио Мартинес Окасио (Bad Bunny) на премии "Грэмми"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
3 из 3
Рэпер Дрейк
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
А возглавила этот рейтинг Оливия Родриго и ее "Sour". Также в топе оказались Дуа Липа ("Future Nostalgia"), Эд Ширан ("=") и Doja Cat ("Planet Her").
Самыми популярными треками в мире стали "drivers license" и "good 4 u" Родриго, "MONTERO (Call Me By Your Name)" Lil Nas X, а также "STAY" (The Kid LAROI вместе с Джастином Бибером) и "Levitating" (Дуа Липа с DaBaby).
© AP Photo / Joel C RyanБританская певица косовского происхождения Дуа Липа
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Британская певица косовского происхождения Дуа Липа
© AP Photo / Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussКанадский певец Джастин Бибер
2 из 2
Канадский певец Джастин Бибер
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
1 из 2
Британская певица косовского происхождения Дуа Липа
© AP Photo / Joel C Ryan
2 из 2
Канадский певец Джастин Бибер
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
При составлении рейтинга Spotify анализировал прослушивания с 1 января по 27 ноября 2021 года.