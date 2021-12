https://ria.ru/20211201/muzyka-1761634379.html

В Spotify рассказали, что россияне слушали весь год

В Spotify рассказали, что россияне слушали весь год - РИА Новости, 01.12.2021

В Spotify рассказали, что россияне слушали весь год

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В 2021 году россияне больше всего слушали рэп: треки Моргенштерна, Скриптонита, kizaru, рассказали в пресс-службе аудиостримингового сервиса Spotify.На первом месте — Моргенштерн, который весь год поддерживал интерес к своей музыке с помощью клипов и коллабораций с другими исполнителями. За ним следует Скриптонит, на третьем месте kizaru. Дальше расположились дуэт Miyagi & Andy Panda и Big Baby Tape.В списке самых прослушиваемых альбомов года — тоже в основном релизы российских рэп-исполнителей. На первой строчке "BANDANA I" (от kizaru и Big Baby Tape), второе место у "MILLION DOLLAR: BUSINESS" от Моргенштерна, а молодой рэпер MAYOT расположился на третьем с пластинкой "GHETTO GARDEN".Единственным рок-альбомом в первой пятерке стал "Teatro d'ira - Vol. I" победителей конкурса "Евровидение 2021", итальянской рок-группы Maneskin. Они заняли четвертую строчку.Что касается глобальных трендов, то в список самых популярных исполнителей мира вошли пуэрториканский исполнитель Bad Bunny (первое место). За ним следуют Тейлор Свифт (которая в этом году выпустила сразу три альбома), лидеры MTV EMA 2021, южнокорейская группа BTS и Drake. Завершает пятерку Джастин Бибер, чья пластинка "Justice" также заняла третью строчку в рейтинге самых прослушиваемых.А возглавила этот рейтинг Оливия Родриго и ее "Sour". Также в топе оказались Дуа Липа ("Future Nostalgia"), Эд Ширан ("=") и Doja Cat ("Planet Her").Самыми популярными треками в мире стали "drivers license" и "good 4 u" Родриго, "MONTERO (Call Me By Your Name)" Lil Nas X, а также "STAY" (The Kid LAROI вместе с Джастином Бибером) и "Levitating" (Дуа Липа с DaBaby).При составлении рейтинга Spotify анализировал прослушивания с 1 января по 27 ноября 2021 года.

