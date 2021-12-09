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Мурманские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Мурманские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 09.12.2021
Мурманские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты Мурманской областной думы на заседании в четверг поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах и внесли предложение о РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:41
2021-12-09T19:47
распространение коронавируса
общество
мурманская областная дума
госдума рф
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Депутаты Мурманской областной думы на заседании в четверг поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах и внесли предложение о поправках, касающихся возможности выдачи кодов при достаточном титре антител к коронавирусу, передает корреспондент РИА Новости.За проект проголосовали 26 депутатов, пять высказались против, один воздержался. Ранее законопроект рассмотрели и поддержали члены комитета по здравоохранению Мурманской областной думы. Мурманские парламентарии предложили внести в проект поправки, касающиеся выдачи QR-кодов тем, у кого в крови присутствуют антитела. Также мурманские депутаты предложили включить возможность внесения этих данных об антителах на портал "Госуслуги".По словам заместителя председателя комитета по здравоохранению Константина Биджоева, который также является главврачом одной из мурманских поликлиник, мурманчане часто обращаются с вопросом, зачем нужно вакцинироваться, если в крови есть антитела."Мы сегодня обязаны поддержать (законопроект) и защитить наших граждан… Мы просим федеральный центр, тех, у кого есть такая возможность, власть и полномочия, наконец, закрыть этот вопрос и определить, кто и при каком уровне антител может претендовать на получение QR-кода или, наоборот, должен вакцинироваться, это очень важно", - сказал Биджоев журналистам.Он отметил, что законопроект позволяет властям регионов самостоятельно принимать решения о том, какие ограничения необходимо вводить с учетом ситуации в регионе. Биджоев добавил, что сегодня общество постепенно привыкает к QR-кодам, и "этот федеральный закон не вводит каких-то новых элементов в нашу повседневную жизнь".Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
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общество, мурманская областная дума, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
19:41 09.12.2021 (обновлено: 19:47 09.12.2021)
 
Мурманские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Мурманские депутаты поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Депутаты Мурманской областной думы на заседании в четверг поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах и внесли предложение о поправках, касающихся возможности выдачи кодов при достаточном титре антител к коронавирусу, передает корреспондент РИА Новости.
За проект проголосовали 26 депутатов, пять высказались против, один воздержался. Ранее законопроект рассмотрели и поддержали члены комитета по здравоохранению Мурманской областной думы. Мурманские парламентарии предложили внести в проект поправки, касающиеся выдачи QR-кодов тем, у кого в крови присутствуют антитела. Также мурманские депутаты предложили включить возможность внесения этих данных об антителах на портал "Госуслуги".
По словам заместителя председателя комитета по здравоохранению Константина Биджоева, который также является главврачом одной из мурманских поликлиник, мурманчане часто обращаются с вопросом, зачем нужно вакцинироваться, если в крови есть антитела.
"Мы сегодня обязаны поддержать (законопроект) и защитить наших граждан… Мы просим федеральный центр, тех, у кого есть такая возможность, власть и полномочия, наконец, закрыть этот вопрос и определить, кто и при каком уровне антител может претендовать на получение QR-кода или, наоборот, должен вакцинироваться, это очень важно", - сказал Биджоев журналистам.
Он отметил, что законопроект позволяет властям регионов самостоятельно принимать решения о том, какие ограничения необходимо вводить с учетом ситуации в регионе. Биджоев добавил, что сегодня общество постепенно привыкает к QR-кодам, и "этот федеральный закон не вводит каких-то новых элементов в нашу повседневную жизнь".
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.
Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
 
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