https://ria.ru/20211209/mrt-1763011006.html
В СПЧ попросили оснастить больницу при "Матросской тишине" аппаратами МРТ
В СПЧ попросили оснастить больницу при "Матросской тишине" аппаратами МРТ - РИА Новости, 09.12.2021
В СПЧ попросили оснастить больницу при "Матросской тишине" аппаратами МРТ
Член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева попросила президента РФ Владимира Путина оснастить единственную московскую больницу при следственном изоляторе "Матросская... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:56
2021-12-09T18:56
2021-12-09T18:56
общество
москва
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
матросская тишина
ева меркачева
онк
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева попросила президента РФ Владимира Путина оснастить единственную московскую больницу при следственном изоляторе "Матросская тишина" оборудованием для проведения КТ и МРТ."У меня еще есть такая просьба, она кажется небольшой, но для нас она очень важная. В Москве есть единственная тюремная больница, в ней лечат всех московских заключенных, абсолютно всех. Так вот в этой больнице нет ни аппарата компьютерной томографии (КТ), ни аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ)", - сказала Меркачева на встрече Путина с членами СПЧ.По словам правозащитницы, заключенным, в том числе болеющим COVID-19, делают рентген. При этом вывозить их в гражданское медицинское учреждение очень сложно, потому что для этого требуется задействовать и конвой, и автозаки."Все наши попытки попросить купить этот аппарат наталкиваются на один единственный ответ: "нет денег". Можно попросить вас поручить Минфину выделить средства на покупку этого оборудования, и чтобы оно было в единственной, повторюсь, тюремной больнице в Москве", - добавила правозащитница, обращаясь к Путину.
https://ria.ru/20211209/spch-1762977420.html
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общество, москва, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), совет по правам человека при президенте рф (спч), матросская тишина, ева меркачева, онк, россия
В СПЧ попросили оснастить больницу при "Матросской тишине" аппаратами МРТ
Член СПЧ Меркачева попросила оснастить больницу при "Матросской тишине" аппаратами МРТ