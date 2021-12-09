Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/mrt-1763011006.html
В СПЧ попросили оснастить больницу при "Матросской тишине" аппаратами МРТ
В СПЧ попросили оснастить больницу при "Матросской тишине" аппаратами МРТ - РИА Новости, 09.12.2021
В СПЧ попросили оснастить больницу при "Матросской тишине" аппаратами МРТ
Член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева попросила президента РФ Владимира Путина оснастить единственную московскую больницу при следственном изоляторе "Матросская... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:56
2021-12-09T18:56
общество
москва
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
матросская тишина
ева меркачева
онк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594312051_0:196:3076:1926_1920x0_80_0_0_5a0b76fbd5ab679f644ecfd2cb6a2269.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева попросила президента РФ Владимира Путина оснастить единственную московскую больницу при следственном изоляторе "Матросская тишина" оборудованием для проведения КТ и МРТ."У меня еще есть такая просьба, она кажется небольшой, но для нас она очень важная. В Москве есть единственная тюремная больница, в ней лечат всех московских заключенных, абсолютно всех. Так вот в этой больнице нет ни аппарата компьютерной томографии (КТ), ни аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ)", - сказала Меркачева на встрече Путина с членами СПЧ.По словам правозащитницы, заключенным, в том числе болеющим COVID-19, делают рентген. При этом вывозить их в гражданское медицинское учреждение очень сложно, потому что для этого требуется задействовать и конвой, и автозаки."Все наши попытки попросить купить этот аппарат наталкиваются на один единственный ответ: "нет денег". Можно попросить вас поручить Минфину выделить средства на покупку этого оборудования, и чтобы оно было в единственной, повторюсь, тюремной больнице в Москве", - добавила правозащитница, обращаясь к Путину.
https://ria.ru/20211209/spch-1762977420.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594312051_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_09c50084f5970af458d9bed723a9595a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), совет по правам человека при президенте рф (спч), матросская тишина, ева меркачева, онк, россия
18:56 09.12.2021
 
В СПЧ попросили оснастить больницу при "Матросской тишине" аппаратами МРТ

Член СПЧ Меркачева попросила оснастить больницу при "Матросской тишине" аппаратами МРТ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве,
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве, - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева попросила президента РФ Владимира Путина оснастить единственную московскую больницу при следственном изоляторе "Матросская тишина" оборудованием для проведения КТ и МРТ.
"У меня еще есть такая просьба, она кажется небольшой, но для нас она очень важная. В Москве есть единственная тюремная больница, в ней лечат всех московских заключенных, абсолютно всех. Так вот в этой больнице нет ни аппарата компьютерной томографии (КТ), ни аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ)", - сказала Меркачева на встрече Путина с членами СПЧ.
По словам правозащитницы, заключенным, в том числе болеющим COVID-19, делают рентген. При этом вывозить их в гражданское медицинское учреждение очень сложно, потому что для этого требуется задействовать и конвой, и автозаки.
"Все наши попытки попросить купить этот аппарат наталкиваются на один единственный ответ: "нет денег". Можно попросить вас поручить Минфину выделить средства на покупку этого оборудования, и чтобы оно было в единственной, повторюсь, тюремной больнице в Москве", - добавила правозащитница, обращаясь к Путину.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 16:49
В СПЧ назвали число заключенных в российских СИЗО
 
ОбществоМоскваВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Матросская тишинаЕва МеркачеваОНКРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
Лента новостейМолния
Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти