https://ria.ru/20211209/mrt-1763011006.html

В СПЧ попросили оснастить больницу при "Матросской тишине" аппаратами МРТ

В СПЧ попросили оснастить больницу при "Матросской тишине" аппаратами МРТ - РИА Новости, 09.12.2021

В СПЧ попросили оснастить больницу при "Матросской тишине" аппаратами МРТ

Член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева попросила президента РФ Владимира Путина оснастить единственную московскую больницу при следственном изоляторе "Матросская... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:56

2021-12-09T18:56

2021-12-09T18:56

общество

москва

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

матросская тишина

ева меркачева

онк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594312051_0:196:3076:1926_1920x0_80_0_0_5a0b76fbd5ab679f644ecfd2cb6a2269.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева попросила президента РФ Владимира Путина оснастить единственную московскую больницу при следственном изоляторе "Матросская тишина" оборудованием для проведения КТ и МРТ."У меня еще есть такая просьба, она кажется небольшой, но для нас она очень важная. В Москве есть единственная тюремная больница, в ней лечат всех московских заключенных, абсолютно всех. Так вот в этой больнице нет ни аппарата компьютерной томографии (КТ), ни аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ)", - сказала Меркачева на встрече Путина с членами СПЧ.По словам правозащитницы, заключенным, в том числе болеющим COVID-19, делают рентген. При этом вывозить их в гражданское медицинское учреждение очень сложно, потому что для этого требуется задействовать и конвой, и автозаки."Все наши попытки попросить купить этот аппарат наталкиваются на один единственный ответ: "нет денег". Можно попросить вас поручить Минфину выделить средства на покупку этого оборудования, и чтобы оно было в единственной, повторюсь, тюремной больнице в Москве", - добавила правозащитница, обращаясь к Путину.

https://ria.ru/20211209/spch-1762977420.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), совет по правам человека при президенте рф (спч), матросская тишина, ева меркачева, онк, россия