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Полиция Москвы проверяет информацию о драке у метро "Комсомольская"
Полиция Москвы проверяет информацию о драке у метро "Комсомольская" - РИА Новости, 09.12.2021
Полиция Москвы проверяет информацию о драке у метро "Комсомольская"
Московская полиция проверяет информацию о драке рядом со станцией метро "Комсомольская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:52
2021-12-09T12:52
2021-12-09T13:33
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Московская полиция проверяет информацию о драке рядом со станцией метро "Комсомольская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором несколько мужчин бьют прохожего ногами по голове. В подписях утверждается, что военнослужащий заступился за молодую пару, к которой приставали хулиганы, но в итоге сам был избит."ГУМВД России по Москве проводит проверку по видеоматериалам, опубликованным в социальных сетях, на которых неизвестные граждане наносят телесные повреждения мужчине в подземном переходе", - говорится в сообщении.Полицейские принимают меры к задержанию участников противоправного деяния, добавили там.
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Драка у станции метро "Комсомольская". Кадры с камеры видеонаблюдения
Драка у станции метро "Комсомольская". Кадры с камеры видеонаблюдения
2021-12-09T12:52
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РИА Новости
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происшествия, москва, видео
12:52 09.12.2021 (обновлено: 13:33 09.12.2021)
Полиция Москвы проверяет информацию о драке у метро "Комсомольская"
Московская полиция проверяет информацию о драке рядом со станцией метро "Комсомольская"