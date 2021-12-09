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Полиция Москвы проверяет информацию о драке у метро "Комсомольская"

Полиция Москвы проверяет информацию о драке у метро "Комсомольская" - РИА Новости, 09.12.2021

Полиция Москвы проверяет информацию о драке у метро "Комсомольская"

Московская полиция проверяет информацию о драке рядом со станцией метро "Комсомольская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:52

2021-12-09T12:52

2021-12-09T13:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Московская полиция проверяет информацию о драке рядом со станцией метро "Комсомольская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором несколько мужчин бьют прохожего ногами по голове. В подписях утверждается, что военнослужащий заступился за молодую пару, к которой приставали хулиганы, но в итоге сам был избит."ГУМВД России по Москве проводит проверку по видеоматериалам, опубликованным в социальных сетях, на которых неизвестные граждане наносят телесные повреждения мужчине в подземном переходе", - говорится в сообщении.Полицейские принимают меры к задержанию участников противоправного деяния, добавили там.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Драка у станции метро "Комсомольская". Кадры с камеры видеонаблюдения Драка у станции метро "Комсомольская". Кадры с камеры видеонаблюдения 2021-12-09T12:52 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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