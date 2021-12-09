08:45 09.12.2021 (обновлено: 10:57 09.12.2021)
В Москву пришли десятиградусные морозы
Синоптик Тишковец: сейчас температура в Москве соответствует показателям начала января
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Москву пришли 10-градусные морозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На базовой метеостанции ВДНХ минувшей ночью столбики минимальных термометров впервые в сезоне застыли на отметке минус 10,2. На Балчуге температура понизилась до минус 9,1, в Тушино до минус 10,9. В Подмосковье холоднее всего было на севере и западе, где установилась малооблачная погода: в Можайске минус 13,3, Дмитрове минус 14,0, Солнечногорске минус 14,1, Талдоме минус 15,5, Клину минус 15,7, Волоколамске минус 15,9", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, такие температурные показатели больше соответствует климату начала января.
"Днем также впервые будет по-январски морозно с температурным фоном на 6 градусов ниже положенного по многолетней норме. Зато, благодаря скандинавскому антициклону, москвичей ждет солнечная погода", - добавил он. Также синоптик сообщил, что в столичном регионе сформировались 30-сантиметровые сугробы.
"На утро 9 декабря в Москве высота снежного покрова составила: на ВДНХ - 15 сантиметров, на Балчуге - 17 сантиметров, в Тушино – 21 сантиметр, что соответствует климатическим показателям конца декабря - начала января. В Подмосковье снега еще больше: в Черустях - 23 сантиметра, в Михайловском - 24 сантиметра, Коломне - 26 сантиметров, Павловском Посаде - до 30 сантиметров, а это уже норма середины зимы", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в ближайшие 5 суток, на фоне морозной погоды, высота сугробов будет меняться мало.