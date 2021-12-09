https://ria.ru/20211209/moskalkova-1762887642.html
Омбудсмен призвала создать реестр россиян, нуждающихся в помощи за рубежом
Омбудсмен призвала создать реестр россиян, нуждающихся в помощи за рубежом - РИА Новости, 09.12.2021
Омбудсмен призвала создать реестр россиян, нуждающихся в помощи за рубежом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости заявила о необходимости продолжать работу по созданию реестра россиян,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:12
2021-12-09T11:12
2021-12-09T11:12
татьяна москалькова
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости заявила о необходимости продолжать работу по созданию реестра россиян, нуждающихся в помощи за рубежом."Нужно продолжить работу по созданию реестра россиян, нуждающихся в помощи за рубежом. Обвиненные или осужденные граждане смогут попадать в этот перечень через адвокатов", - сказала Москалькова.Однако, отметила омбудсмен, на "международной площадке" сейчас снова "ледниковый период", "но для нас это означает, что нужно удвоить и утроить усилия, чтобы слова "Россия своих не бросает" дошли до всех".
https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1762880626.html
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татьяна москалькова
Омбудсмен призвала создать реестр россиян, нуждающихся в помощи за рубежом
Омбудсмен Москалькова: слова "Россия своих не бросает" должны дойти до всех