https://ria.ru/20211209/moskalkova-1762887642.html

Омбудсмен призвала создать реестр россиян, нуждающихся в помощи за рубежом

Омбудсмен призвала создать реестр россиян, нуждающихся в помощи за рубежом - РИА Новости, 09.12.2021

Омбудсмен призвала создать реестр россиян, нуждающихся в помощи за рубежом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости заявила о необходимости продолжать работу по созданию реестра россиян,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:12

2021-12-09T11:12

2021-12-09T11:12

татьяна москалькова

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости заявила о необходимости продолжать работу по созданию реестра россиян, нуждающихся в помощи за рубежом."Нужно продолжить работу по созданию реестра россиян, нуждающихся в помощи за рубежом. Обвиненные или осужденные граждане смогут попадать в этот перечень через адвокатов", - сказала Москалькова.Однако, отметила омбудсмен, на "международной площадке" сейчас снова "ледниковый период", "но для нас это означает, что нужно удвоить и утроить усилия, чтобы слова "Россия своих не бросает" дошли до всех".

https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1762880626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна москалькова