https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1763046034.html

Путин обсудит с ЦБ и правоохранителями пирамиды и мошеннические схемы

Путин обсудит с ЦБ и правоохранителями пирамиды и мошеннические схемы - РИА Новости, 09.12.2021

Путин обсудит с ЦБ и правоохранителями пирамиды и мошеннические схемы

Президент РФ Владимир Путин пообещал переговорить с Центробанком и правоохранительными органами о "пирамидах" и мошеннических схемах, кражах с банковских карт. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T23:59

2021-12-09T23:59

2021-12-09T23:59

экономика

общество

финансовая пирамида

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

мошенничество

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал переговорить с Центробанком и правоохранительными органами о "пирамидах" и мошеннических схемах, кражах с банковских карт."Эта тема очень важная для большого количества граждан. Мы неоднократно обсуждали это с председателем ЦБ. Обращу еще раз внимание руководства Банка России на эту проблему, так же, как и внимание правоохранительных органов. Безусловно, работа должна быть продолжена", - сказал Путин на заседании СПЧ, полная видеоверсия которого размещена на сайте Кремля.

https://ria.ru/20211201/blokirovka-1761560080.html

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экономика, общество, финансовая пирамида, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, россия