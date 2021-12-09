https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1763046034.html
Путин обсудит с ЦБ и правоохранителями пирамиды и мошеннические схемы
Путин обсудит с ЦБ и правоохранителями пирамиды и мошеннические схемы - РИА Новости, 09.12.2021
Путин обсудит с ЦБ и правоохранителями пирамиды и мошеннические схемы
Президент РФ Владимир Путин пообещал переговорить с Центробанком и правоохранительными органами о "пирамидах" и мошеннических схемах, кражах с банковских карт. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T23:59
2021-12-09T23:59
2021-12-09T23:59
экономика
общество
финансовая пирамида
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал переговорить с Центробанком и правоохранительными органами о "пирамидах" и мошеннических схемах, кражах с банковских карт."Эта тема очень важная для большого количества граждан. Мы неоднократно обсуждали это с председателем ЦБ. Обращу еще раз внимание руководства Банка России на эту проблему, так же, как и внимание правоохранительных органов. Безусловно, работа должна быть продолжена", - сказал Путин на заседании СПЧ, полная видеоверсия которого размещена на сайте Кремля.
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экономика, общество, финансовая пирамида, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, россия
Путин обсудит с ЦБ и правоохранителями пирамиды и мошеннические схемы
Путин намерен поговорить с ЦБ и правоохранителями о пирамидах и мошеннических схемах