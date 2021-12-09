https://ria.ru/20211209/moroz-1762941076.html

Москвичам пообещали "ненецкий" мороз

Москвичам пообещали "ненецкий" мороз - РИА Новости, 09.12.2021

Москвичам пообещали "ненецкий" мороз

Температура на 8-10 градусов ниже нормы прогнозируется в пятницу в центре Европейской части России, это будет самый холодный день недели, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:34

2021-12-09T14:34

2021-12-09T14:34

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Температура на 8-10 градусов ниже нормы прогнозируется в пятницу в центре Европейской части России, это будет самый холодный день недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Москва находится в холодной части мощнейшего антициклона. Это значит, что, помимо сильного вымораживания, наблюдается еще и адвекция воздушных масс с севера и северо-востока. Температура в четверг в Москве соответствует самому холодному дню года, 31 января (по климатической статистике). Погода на 50 дней опережает свое развитие. Завтра антициклон еще приблизится к Москве, и температура будет ниже нормы на 8-10 градусов, что будет климатической нормой для Нарьян-Мара. Очень серьезные морозы", - сказал Вильфанд.Он отметил, что холодные воздушные массы пришли с Новой Земли. Минимальные температуры ночью по области до -22 градусов, максимальные температуры днем – минус 13-15 градусов.

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия