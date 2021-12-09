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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/mishustin-1762875292.html
Мишустин призвал объединять усилия всех стран в борьбе с пандемией
Мишустин призвал объединять усилия всех стран в борьбе с пандемией - РИА Новости, 09.12.2021
Мишустин призвал объединять усилия всех стран в борьбе с пандемией
Обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие страны изолированно невозможно, в борьбе с пандемией важно объединять усилия специалистов всех стран,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:07
2021-12-09T10:48
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие страны изолированно невозможно, в борьбе с пандемией важно объединять усилия специалистов всех стран, говорится в приветствии премьер-министра РФ Михаила Мишустина к участникам Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям."В современном мире нельзя обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие изолированно. Успех борьбы с пандемией и инфекционными заболеваниями напрямую зависит как от эффективности работы ведомств, так и от четкой координации их действий в многостороннем формате, тесного взаимодействия ученых, врачей, организаторов здравоохранения всех стран",- зачитала приветствие Мишустина глава Роспотребнадзора Анна Попова на открытии конференции.Премьер-министр отметил, что конференция дает возможность ведущим российским и зарубежным ученым обсудить широкий круг вопросов, среди которых исследование возбудителя COVID-19 и влияние эволюции этого вируса на течение болезни."Уверен, что Конференция послужит дальнейшему развитию диалога, станет еще одним шагом в укреплении сотрудничества наших стран в сфере противодействия COVID-19. А ваши рекомендации будут востребованы на практике, помогут спасти жизни многих людей",- подчеркнул Мишустин.Премьер-министр отметил, что в настоящее время соответствующие планы уже реализуются на различных международных площадках, включая Всемирную организацию здравоохранения, Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества."Сегодня всех нас объединяет ... искреннее стремление сделать так, чтобы человечеству не угрожали вспышки и распространение опасных инфекционных заболеваний", - добавил глава правительства.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19
10:07 09.12.2021 (обновлено: 10:48 09.12.2021)
 
Мишустин призвал объединять усилия всех стран в борьбе с пандемией

Мишустин: нельзя обеспечить санитарное благополучие страны изолированно

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводи заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводи заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие страны изолированно невозможно, в борьбе с пандемией важно объединять усилия специалистов всех стран, говорится в приветствии премьер-министра РФ Михаила Мишустина к участникам Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
"В современном мире нельзя обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие изолированно. Успех борьбы с пандемией и инфекционными заболеваниями напрямую зависит как от эффективности работы ведомств, так и от четкой координации их действий в многостороннем формате, тесного взаимодействия ученых, врачей, организаторов здравоохранения всех стран",- зачитала приветствие Мишустина глава Роспотребнадзора Анна Попова на открытии конференции.
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Мишустин поручил актуализировать рекомендации по лечению COVID-19
Премьер-министр отметил, что конференция дает возможность ведущим российским и зарубежным ученым обсудить широкий круг вопросов, среди которых исследование возбудителя COVID-19 и влияние эволюции этого вируса на течение болезни.
"Уверен, что Конференция послужит дальнейшему развитию диалога, станет еще одним шагом в укреплении сотрудничества наших стран в сфере противодействия COVID-19. А ваши рекомендации будут востребованы на практике, помогут спасти жизни многих людей",- подчеркнул Мишустин.
Премьер-министр отметил, что в настоящее время соответствующие планы уже реализуются на различных международных площадках, включая Всемирную организацию здравоохранения, Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества.
"Сегодня всех нас объединяет ... искреннее стремление сделать так, чтобы человечеству не угрожали вспышки и распространение опасных инфекционных заболеваний", - добавил глава правительства.
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Михаил МишустинЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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