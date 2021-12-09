10:07 09.12.2021 (обновлено: 10:48 09.12.2021)
Мишустин призвал объединять усилия всех стран в борьбе с пандемией
Мишустин: нельзя обеспечить санитарное благополучие страны изолированно
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводи заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие страны изолированно невозможно, в борьбе с пандемией важно объединять усилия специалистов всех стран, говорится в приветствии премьер-министра РФ Михаила Мишустина к участникам Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
"В современном мире нельзя обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие изолированно. Успех борьбы с пандемией и инфекционными заболеваниями напрямую зависит как от эффективности работы ведомств, так и от четкой координации их действий в многостороннем формате, тесного взаимодействия ученых, врачей, организаторов здравоохранения всех стран",- зачитала приветствие Мишустина глава Роспотребнадзора Анна Попова на открытии конференции.
Премьер-министр отметил, что конференция дает возможность ведущим российским и зарубежным ученым обсудить широкий круг вопросов, среди которых исследование возбудителя COVID-19 и влияние эволюции этого вируса на течение болезни.
"Уверен, что Конференция послужит дальнейшему развитию диалога, станет еще одним шагом в укреплении сотрудничества наших стран в сфере противодействия COVID-19. А ваши рекомендации будут востребованы на практике, помогут спасти жизни многих людей",- подчеркнул Мишустин.
Премьер-министр отметил, что в настоящее время соответствующие планы уже реализуются на различных международных площадках, включая Всемирную организацию здравоохранения, Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества.
"Сегодня всех нас объединяет ... искреннее стремление сделать так, чтобы человечеству не угрожали вспышки и распространение опасных инфекционных заболеваний", - добавил глава правительства.