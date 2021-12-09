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Главу ФОМС Москвы Зеленского назначили первым замглавы Минздрава

Главу ФОМС Москвы Зеленского назначили первым замглавы Минздрава - РИА Новости, 09.12.2021

Главу ФОМС Москвы Зеленского назначили первым замглавы Минздрава

Владимир Зеленский, ранее возглавлявший Фонд обязательного медицинского страхования Москвы, назначен первым замглавы Минздрава РФ, сообщает пресс-служба кабмина РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:12

2021-12-09T15:12

2021-12-09T15:12

общество

москва

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

россия

владимир зеленский (замглавы минздрава)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее возглавлявший Фонд обязательного медицинского страхования Москвы, назначен первым замглавы Минздрава РФ, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина.Отмечается, что новый замглавы Минздрава родился в 1979 году в Москве. В 2000 году окончил Академию бюджета и казначейства министерства финансов РФ по специальности "Бухгалтерский учёт и аудит". Также изучал юриспруденцию в Российской правовой академии министерства юстиции РФ.Подчеркивается, что трудовую деятельность Владимир Зеленский начинал в банковской сфере: с 2000 по 2007 год работал на разных должностях в департаменте бюджетной политики министерства финансов. В 2007 году стал помощником министра здравоохранения и социального развития, затем возглавил департамент развития медицинского страхования. С 2012 года в течение трёх лет руководил департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В 2014 году возглавил Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования, где и работал до настоящего времени.Владимир Зеленский – действительный государственный советник 2-го класса, кандидат экономических наук. Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет благодарности президента России.

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общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия, владимир зеленский (замглавы минздрава)