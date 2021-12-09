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Главу ФОМС Москвы Зеленского назначили первым замглавы Минздрава
Главу ФОМС Москвы Зеленского назначили первым замглавы Минздрава - РИА Новости, 09.12.2021
Главу ФОМС Москвы Зеленского назначили первым замглавы Минздрава
Владимир Зеленский, ранее возглавлявший Фонд обязательного медицинского страхования Москвы, назначен первым замглавы Минздрава РФ, сообщает пресс-служба кабмина РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:12
2021-12-09T15:12
общество
москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
россия
владимир зеленский (замглавы минздрава)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее возглавлявший Фонд обязательного медицинского страхования Москвы, назначен первым замглавы Минздрава РФ, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина.Отмечается, что новый замглавы Минздрава родился в 1979 году в Москве. В 2000 году окончил Академию бюджета и казначейства министерства финансов РФ по специальности "Бухгалтерский учёт и аудит". Также изучал юриспруденцию в Российской правовой академии министерства юстиции РФ.Подчеркивается, что трудовую деятельность Владимир Зеленский начинал в банковской сфере: с 2000 по 2007 год работал на разных должностях в департаменте бюджетной политики министерства финансов. В 2007 году стал помощником министра здравоохранения и социального развития, затем возглавил департамент развития медицинского страхования. С 2012 года в течение трёх лет руководил департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В 2014 году возглавил Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования, где и работал до настоящего времени.Владимир Зеленский – действительный государственный советник 2-го класса, кандидат экономических наук. Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет благодарности президента России.
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общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия, владимир зеленский (замглавы минздрава)
15:12 09.12.2021
 
Главу ФОМС Москвы Зеленского назначили первым замглавы Минздрава

Возглавлявшего ФОМС Москвы Владимира Зеленского назначили первым замглавы Минздрава

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее возглавлявший Фонд обязательного медицинского страхования Москвы, назначен первым замглавы Минздрава РФ, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина.
"У министра здравоохранения появился ещё один первый заместитель. На эту должность распоряжением правительства назначен Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый замглавы Минздрава родился в 1979 году в Москве. В 2000 году окончил Академию бюджета и казначейства министерства финансов РФ по специальности "Бухгалтерский учёт и аудит". Также изучал юриспруденцию в Российской правовой академии министерства юстиции РФ.
Подчеркивается, что трудовую деятельность Владимир Зеленский начинал в банковской сфере: с 2000 по 2007 год работал на разных должностях в департаменте бюджетной политики министерства финансов. В 2007 году стал помощником министра здравоохранения и социального развития, затем возглавил департамент развития медицинского страхования. С 2012 года в течение трёх лет руководил департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В 2014 году возглавил Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования, где и работал до настоящего времени.
Владимир Зеленский – действительный государственный советник 2-го класса, кандидат экономических наук. Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет благодарности президента России.
 
ОбществоМоскваМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоРоссияВладимир Зеленский (замглавы Минздрава)
 
 
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