https://ria.ru/20211209/migranty-1762967664.html

В муфтияте и РПЦ предложили обучать мигрантов до приезда в Россию

В муфтияте и РПЦ предложили обучать мигрантов до приезда в Россию - РИА Новости, 09.12.2021

В муфтияте и РПЦ предложили обучать мигрантов до приезда в Россию

Открытие российских образовательных учреждений для мигрантов в их родных странах было бы целесообразно, сказал РИА Новости председатель Духовного собрания... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:18

2021-12-09T16:18

2021-12-09T16:18

религия

русская православная церковь

валерий фадеев

александр щипков

альбир крганов

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Открытие российских образовательных учреждений для мигрантов в их родных странах было бы целесообразно, сказал РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.Ранее первый зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков заявил, что российские структуры (в частности, Россотрудничество) могли бы открывать специальные курсы и школы для подготовки отправляющихся в Россию мигрантов. Дружественные России мигранты, считает он, могут впоследствии стать гражданами страны и ассимилироваться."Система русского образования на территории стран-соседей – в Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении и т.д. — должна стать тем мостиком между ними и Россией, по которому будут поступать к нам качественные работники со знанием и пониманием русского мира", - написал Щипков в своем Telegram-канале."Я поддерживаю, безусловно, потому что сам бываю в разных странах, в том числе и в странах СНГ. <...> Я думаю, что такая потребность есть в этих странах, и люди бы пошли на эти уроки. Если открыть бесплатный центр при Россотрудничестве в разных регионах – это было бы прекрасно", - сказал в свою очередь муфтий Альбир Крганов.Он отметил, что в последние десятилетия в странах, откуда в Россию приезжают мигранты, русский язык преподавался очень слабо – "русского языка не знают, не знают историю России, а это важные аспекты в мироощущении, миропонимании того, где ты находишься". Такие курсы, по мнению Крганова, были бы очень важны, так как русский язык для мигранта – это инструмент для получения не только более престижной работы, но и защиты своих прав."Я раньше тоже об этом говорил: о том, чтобы организовывать курсы изучения истории России не в России, а в стране исхода. В России тоже можно, но они же здесь работают - а в стране исхода, если Россотрудничество будет это организовывать, это было бы очень хорошо и правильно. Я думаю, что такая потребность есть в этих странах, и люди бы пошли на эти уроки", - заключил он.Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказал мнение, что возможная отмена экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов осложнит их интеграцию в России. Он пояснил РИА Новости, что сейчас ведется дискуссия об отмене экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов, есть сторонники такого подхода, однако в СПЧ выступают против отмены экзамена.

https://ria.ru/20211106/migranty-1757883762.html

https://ria.ru/20190219/1551070639.html

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русская православная церковь, валерий фадеев, александр щипков, альбир крганов