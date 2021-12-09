https://ria.ru/20211209/migranty-1762967664.html
В муфтияте и РПЦ предложили обучать мигрантов до приезда в Россию
В муфтияте и РПЦ предложили обучать мигрантов до приезда в Россию - РИА Новости, 09.12.2021
В муфтияте и РПЦ предложили обучать мигрантов до приезда в Россию
Открытие российских образовательных учреждений для мигрантов в их родных странах было бы целесообразно, сказал РИА Новости председатель Духовного собрания... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:18
2021-12-09T16:18
2021-12-09T16:18
религия
русская православная церковь
валерий фадеев
александр щипков
альбир крганов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Открытие российских образовательных учреждений для мигрантов в их родных странах было бы целесообразно, сказал РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.Ранее первый зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков заявил, что российские структуры (в частности, Россотрудничество) могли бы открывать специальные курсы и школы для подготовки отправляющихся в Россию мигрантов. Дружественные России мигранты, считает он, могут впоследствии стать гражданами страны и ассимилироваться."Система русского образования на территории стран-соседей – в Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении и т.д. — должна стать тем мостиком между ними и Россией, по которому будут поступать к нам качественные работники со знанием и пониманием русского мира", - написал Щипков в своем Telegram-канале."Я поддерживаю, безусловно, потому что сам бываю в разных странах, в том числе и в странах СНГ. <...> Я думаю, что такая потребность есть в этих странах, и люди бы пошли на эти уроки. Если открыть бесплатный центр при Россотрудничестве в разных регионах – это было бы прекрасно", - сказал в свою очередь муфтий Альбир Крганов.Он отметил, что в последние десятилетия в странах, откуда в Россию приезжают мигранты, русский язык преподавался очень слабо – "русского языка не знают, не знают историю России, а это важные аспекты в мироощущении, миропонимании того, где ты находишься". Такие курсы, по мнению Крганова, были бы очень важны, так как русский язык для мигранта – это инструмент для получения не только более престижной работы, но и защиты своих прав."Я раньше тоже об этом говорил: о том, чтобы организовывать курсы изучения истории России не в России, а в стране исхода. В России тоже можно, но они же здесь работают - а в стране исхода, если Россотрудничество будет это организовывать, это было бы очень хорошо и правильно. Я думаю, что такая потребность есть в этих странах, и люди бы пошли на эти уроки", - заключил он.Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказал мнение, что возможная отмена экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов осложнит их интеграцию в России. Он пояснил РИА Новости, что сейчас ведется дискуссия об отмене экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов, есть сторонники такого подхода, однако в СПЧ выступают против отмены экзамена.
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русская православная церковь, валерий фадеев, александр щипков, альбир крганов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Открытие российских образовательных учреждений для мигрантов в их родных странах было бы целесообразно, сказал РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
.
Ранее первый зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков
заявил, что российские структуры (в частности, Россотрудничество) могли бы открывать специальные курсы и школы для подготовки отправляющихся в Россию мигрантов. Дружественные России мигранты, считает он, могут впоследствии стать гражданами страны и ассимилироваться.
"Система русского образования на территории стран-соседей – в Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении и т.д. — должна стать тем мостиком между ними и Россией, по которому будут поступать к нам качественные работники со знанием и пониманием русского мира", - написал Щипков в своем Telegram-канале.
"Я поддерживаю, безусловно, потому что сам бываю в разных странах, в том числе и в странах СНГ. <...> Я думаю, что такая потребность есть в этих странах, и люди бы пошли на эти уроки. Если открыть бесплатный центр при Россотрудничестве в разных регионах – это было бы прекрасно", - сказал в свою очередь муфтий Альбир Крганов.
Он отметил, что в последние десятилетия в странах, откуда в Россию приезжают мигранты, русский язык преподавался очень слабо – "русского языка не знают, не знают историю России, а это важные аспекты в мироощущении, миропонимании того, где ты находишься". Такие курсы, по мнению Крганова, были бы очень важны, так как русский язык для мигранта – это инструмент для получения не только более престижной работы, но и защиты своих прав.
"Я раньше тоже об этом говорил: о том, чтобы организовывать курсы изучения истории России не в России, а в стране исхода. В России тоже можно, но они же здесь работают - а в стране исхода, если Россотрудничество будет это организовывать, это было бы очень хорошо и правильно. Я думаю, что такая потребность есть в этих странах, и люди бы пошли на эти уроки", - заключил он.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев
высказал мнение, что возможная отмена экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов осложнит их интеграцию в России. Он пояснил РИА Новости, что сейчас ведется дискуссия об отмене экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов, есть сторонники такого подхода, однако в СПЧ выступают против отмены экзамена.