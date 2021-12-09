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Нарушающих закон мигрантов нужно высылать, заявил Фадеев
Нарушающих закон мигрантов нужно высылать, заявил Фадеев - РИА Новости, 09.12.2021
Нарушающих закон мигрантов нужно высылать, заявил Фадеев
Совет по правам человека считает, что при нарушении закона трудовые мигранты должны высылаться из России, а также призывает не допускать ситуаций, когда такие... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:15
2021-12-09T15:50
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
общество
владимир путин
мигранты
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совет по правам человека считает, что при нарушении закона трудовые мигранты должны высылаться из России, а также призывает не допускать ситуаций, когда такие работники оформляются без трудовых контрактов, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев."Совет выступает за такую миграционную политику, которая проводилась бы в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов. С одной стороны, необходимо защитить права мигрантов, привлечение работодателями работников без трудовых контрактов не допустимо. Это оставляет работников-мигрантов вне правового поля. Кроме того, это искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан России", - сказал Фадеев на встрече СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным.Глава СПЧ отметил, что с другой стороны, нарушения закона мигрантами "должны вести к высылке".По его словам, нет никакой информации, сколько трудовых мигрантов нужно экономике, в каких регионах. "Нужен глубокий анализ положения дел в трудовой миграции", - считает он.
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совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, общество, владимир путин, мигранты, россия
15:15 09.12.2021 (обновлено: 15:50 09.12.2021)
 
Нарушающих закон мигрантов нужно высылать, заявил Фадеев

Глава СПЧ Фадеев: нарушающие российское законодательство мигранты должны высылаться

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совет по правам человека считает, что при нарушении закона трудовые мигранты должны высылаться из России, а также призывает не допускать ситуаций, когда такие работники оформляются без трудовых контрактов, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Совет выступает за такую миграционную политику, которая проводилась бы в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов. С одной стороны, необходимо защитить права мигрантов, привлечение работодателями работников без трудовых контрактов не допустимо. Это оставляет работников-мигрантов вне правового поля. Кроме того, это искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан России", - сказал Фадеев на встрече СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава СПЧ отметил, что с другой стороны, нарушения закона мигрантами "должны вести к высылке".
По его словам, нет никакой информации, сколько трудовых мигрантов нужно экономике, в каких регионах. "Нужен глубокий анализ положения дел в трудовой миграции", - считает он.
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Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий ФадеевОбществоВладимир ПутинМигрантыРоссия
 
 
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