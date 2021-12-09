https://ria.ru/20211209/migranty-1762950244.html
Нарушающих закон мигрантов нужно высылать, заявил Фадеев
Нарушающих закон мигрантов нужно высылать, заявил Фадеев - РИА Новости, 09.12.2021
Нарушающих закон мигрантов нужно высылать, заявил Фадеев
Совет по правам человека считает, что при нарушении закона трудовые мигранты должны высылаться из России, а также призывает не допускать ситуаций, когда такие... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:15
2021-12-09T15:15
2021-12-09T15:50
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
общество
владимир путин
мигранты
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совет по правам человека считает, что при нарушении закона трудовые мигранты должны высылаться из России, а также призывает не допускать ситуаций, когда такие работники оформляются без трудовых контрактов, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев."Совет выступает за такую миграционную политику, которая проводилась бы в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов. С одной стороны, необходимо защитить права мигрантов, привлечение работодателями работников без трудовых контрактов не допустимо. Это оставляет работников-мигрантов вне правового поля. Кроме того, это искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан России", - сказал Фадеев на встрече СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным.Глава СПЧ отметил, что с другой стороны, нарушения закона мигрантами "должны вести к высылке".По его словам, нет никакой информации, сколько трудовых мигрантов нужно экономике, в каких регионах. "Нужен глубокий анализ положения дел в трудовой миграции", - считает он.
https://ria.ru/20210822/granitsa-1746677044.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_df4ba1df1d623e984aa7662b57996835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, общество, владимир путин, мигранты, россия
15:15 09.12.2021 (обновлено: 15:50 09.12.2021)
Нарушающих закон мигрантов нужно высылать, заявил Фадеев
Глава СПЧ Фадеев: нарушающие российское законодательство мигранты должны высылаться