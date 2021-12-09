https://ria.ru/20211209/migranty-1762950244.html

Нарушающих закон мигрантов нужно высылать, заявил Фадеев

Нарушающих закон мигрантов нужно высылать, заявил Фадеев - РИА Новости, 09.12.2021

Нарушающих закон мигрантов нужно высылать, заявил Фадеев

Совет по правам человека считает, что при нарушении закона трудовые мигранты должны высылаться из России, а также призывает не допускать ситуаций, когда такие... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:15

2021-12-09T15:15

2021-12-09T15:50

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

общество

владимир путин

мигранты

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совет по правам человека считает, что при нарушении закона трудовые мигранты должны высылаться из России, а также призывает не допускать ситуаций, когда такие работники оформляются без трудовых контрактов, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев."Совет выступает за такую миграционную политику, которая проводилась бы в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов. С одной стороны, необходимо защитить права мигрантов, привлечение работодателями работников без трудовых контрактов не допустимо. Это оставляет работников-мигрантов вне правового поля. Кроме того, это искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан России", - сказал Фадеев на встрече СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным.Глава СПЧ отметил, что с другой стороны, нарушения закона мигрантами "должны вести к высылке".По его словам, нет никакой информации, сколько трудовых мигрантов нужно экономике, в каких регионах. "Нужен глубокий анализ положения дел в трудовой миграции", - считает он.

https://ria.ru/20210822/granitsa-1746677044.html

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совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, общество, владимир путин, мигранты, россия