https://ria.ru/20211209/migranty-1762947022.html

Петр Бирюков: число мигрантов в ЖКХ Москвы сократилось почти в 2 раза

Петр Бирюков: число мигрантов в ЖКХ Москвы сократилось почти в 2 раза - РИА Новости, 09.12.2021

Петр Бирюков: число мигрантов в ЖКХ Москвы сократилось почти в 2 раза

Увольнять трудовых мигрантов из сферы жилищно-коммунального хозяйства в ущерб комфорту москвичей нельзя, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:59

2021-12-09T14:59

2021-12-09T15:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

сергей собянин

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Увольнять трудовых мигрантов из сферы жилищно-коммунального хозяйства в ущерб комфорту москвичей нельзя, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число приезжих из соседних государств на стройках для программы реновации. По его мнению, надо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая при этом производительность труда, механизацию и индустриализацию. Позже мэр уточнил, что количество мигрантов на проектах в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза. Кроме того, в интервью РИА Новости он сообщил, что необходимо сокращать количество мигрантов в коммунальном хозяйстве города.

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общество, москва, сергей собянин, петр бирюков, жкх