14:59 09.12.2021 (обновлено: 15:35 09.12.2021)
Петр Бирюков: число мигрантов в ЖКХ Москвы сократилось почти в 2 раза
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы во время уборки снега после метели на улице Омска
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Увольнять трудовых мигрантов из сферы жилищно-коммунального хозяйства в ущерб комфорту москвичей нельзя, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Во-первых, мы не имеем права сегодня сделать отрицательный шаг для того, чтобы этот комфорт стал дискомфортом. Этого делать ни в коей мере нельзя. Количество мигрантов сокращается. За последние 5-7 лет, их количество сократилось почти в 2 раза, и те, кто сегодня работают, для них созданы нормальные социально-бытовые условия, нормальный уровень оплаты труда", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос, как будет проходить сокращение трудовых мигрантов в сфере ЖКХ и не скажется ли оно на комфорте москвичей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число приезжих из соседних государств на стройках для программы реновации. По его мнению, надо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая при этом производительность труда, механизацию и индустриализацию. Позже мэр уточнил, что количество мигрантов на проектах в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза. Кроме того, в интервью РИА Новости он сообщил, что необходимо сокращать количество мигрантов в коммунальном хозяйстве города.
1 декабря, 22:51Число мигрантов в сфере ЖКХ Москвы сократилось на 40 процентов