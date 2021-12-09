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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Петр Бирюков: число мигрантов в ЖКХ Москвы сократилось почти в 2 раза
Петр Бирюков: число мигрантов в ЖКХ Москвы сократилось почти в 2 раза - РИА Новости, 09.12.2021
Петр Бирюков: число мигрантов в ЖКХ Москвы сократилось почти в 2 раза
Увольнять трудовых мигрантов из сферы жилищно-коммунального хозяйства в ущерб комфорту москвичей нельзя, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:59
2021-12-09T15:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
сергей собянин
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Увольнять трудовых мигрантов из сферы жилищно-коммунального хозяйства в ущерб комфорту москвичей нельзя, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число приезжих из соседних государств на стройках для программы реновации. По его мнению, надо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая при этом производительность труда, механизацию и индустриализацию. Позже мэр уточнил, что количество мигрантов на проектах в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза. Кроме того, в интервью РИА Новости он сообщил, что необходимо сокращать количество мигрантов в коммунальном хозяйстве города.
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общество, москва, сергей собянин, петр бирюков, жкх
14:59 09.12.2021 (обновлено: 15:35 09.12.2021)
 

Петр Бирюков: число мигрантов в ЖКХ Москвы сократилось почти в 2 раза

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы во время уборки снега после метели на улице Омска
Сотрудник коммунальной службы во время уборки снега после метели на улице Омска - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Увольнять трудовых мигрантов из сферы жилищно-коммунального хозяйства в ущерб комфорту москвичей нельзя, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Во-первых, мы не имеем права сегодня сделать отрицательный шаг для того, чтобы этот комфорт стал дискомфортом. Этого делать ни в коей мере нельзя. Количество мигрантов сокращается. За последние 5-7 лет, их количество сократилось почти в 2 раза, и те, кто сегодня работают, для них созданы нормальные социально-бытовые условия, нормальный уровень оплаты труда", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос, как будет проходить сокращение трудовых мигрантов в сфере ЖКХ и не скажется ли оно на комфорте москвичей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число приезжих из соседних государств на стройках для программы реновации. По его мнению, надо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая при этом производительность труда, механизацию и индустриализацию. Позже мэр уточнил, что количество мигрантов на проектах в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза. Кроме того, в интервью РИА Новости он сообщил, что необходимо сокращать количество мигрантов в коммунальном хозяйстве города.
Сотрудники коммунальных служб расчищают тротуар во время снегопада на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 22:51
Число мигрантов в сфере ЖКХ Москвы сократилось на 40 процентов
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваСергей СобянинПетр БирюковЖКХ
 
 
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