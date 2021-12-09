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https://ria.ru/20211209/migranty-1762895927.html
В Польше заявили, что нелегалы продолжают попытки штурма границы
В Польше заявили, что нелегалы продолжают попытки штурма границы - РИА Новости, 09.12.2021
В Польше заявили, что нелегалы продолжают попытки штурма границы
Нелегальные мигранты все еще пытаются прорваться из Белоруссии в Польшу, сообщает Пограничная стража. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:48
2021-12-09T17:16
в мире
белоруссия
польша
подляское воеводство
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 9 дек — РИА Новости. Нелегальные мигранты все еще пытаются прорваться из Белоруссии в Польшу, сообщает Пограничная стража."Вчера на польско-белорусской границе было зафиксировано 80 попыток ее незаконного пересечения", — говорится в сообщении.В отношении 23 беженцев вынесли решение о выдворении их с территории страны."На участках, охраняемых подразделениями Пограничной стражи Дубичах Церкевных и Черемше, крупные группы силовым путем форсировали границу", — отметили в ведомстве.При этом пограничная стража разместила в Twitter фото, на котором видно поврежденное заграждение из колючей проволоки, через которое переброшен деревянный трап.В свою очередь, Министерство национальной обороны Польши разместило видеозапись, на которой показано, как неизвестные с криками бросают различные предметы в сторону польских силовиков, охраняющих границу.Помимо этого, полиция Подляского воеводства сообщила, что недалеко от Бельска-Подляского задержала гражданина Украины."Тридцатипятилетний водитель на своем автомобиле перевозил девять граждан Ирака, которые ранее незаконно пересекли границу с Белоруссией", — говорится в сообщении.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. В ноябре ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками. Брюссель и Минск винят в кризисе друг друга.Часть мигрантов белорусские власти разместили в приграничном логистическом центре, некоторые приезжие решили вернуться домой. При этом ЕСПЧ ранее запретил высылать попавших в Польшу беженцев обратно в Белоруссию.
https://ria.ru/20211208/granitsa-1762758379.html
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, подляское воеводство, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:48 09.12.2021 (обновлено: 17:16 09.12.2021)
 
В Польше заявили, что нелегалы продолжают попытки штурма границы

Погранстража Польши: нелегалы продолжают попытки силового штурма границы из Белоруссии

© REUTERS / Kacper PempelПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 дек — РИА Новости. Нелегальные мигранты все еще пытаются прорваться из Белоруссии в Польшу, сообщает Пограничная стража.
"Вчера на польско-белорусской границе было зафиксировано 80 попыток ее незаконного пересечения", — говорится в сообщении.
Беженцы с Ближнего Востока идут в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 14:37
Минск заявил, что заинтересован в конструктивном взаимодействии на границе
В отношении 23 беженцев вынесли решение о выдворении их с территории страны.
"На участках, охраняемых подразделениями Пограничной стражи Дубичах Церкевных и Черемше, крупные группы силовым путем форсировали границу", — отметили в ведомстве.
При этом пограничная стража разместила в Twitter фото, на котором видно поврежденное заграждение из колючей проволоки, через которое переброшен деревянный трап.
В свою очередь, Министерство национальной обороны Польши разместило видеозапись, на которой показано, как неизвестные с криками бросают различные предметы в сторону польских силовиков, охраняющих границу.
Помимо этого, полиция Подляского воеводства сообщила, что недалеко от Бельска-Подляского задержала гражданина Украины.
"Тридцатипятилетний водитель на своем автомобиле перевозил девять граждан Ирака, которые ранее незаконно пересекли границу с Белоруссией", — говорится в сообщении.
Французская полиция перед беженцами во время эвакуации импровизированного лагеря в пригороде Парижа - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 08:00
Смерть Европы наступила только что
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. В ноябре ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками. Брюссель и Минск винят в кризисе друг друга.
Часть мигрантов белорусские власти разместили в приграничном логистическом центре, некоторые приезжие решили вернуться домой. При этом ЕСПЧ ранее запретил высылать попавших в Польшу беженцев обратно в Белоруссию.
 
В миреБелоруссияПольшаПодляское воеводствоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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