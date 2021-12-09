https://ria.ru/20211209/migranty-1762895927.html

В Польше заявили, что нелегалы продолжают попытки штурма границы

В Польше заявили, что нелегалы продолжают попытки штурма границы - РИА Новости, 09.12.2021

В Польше заявили, что нелегалы продолжают попытки штурма границы

Нелегальные мигранты все еще пытаются прорваться из Белоруссии в Польшу, сообщает Пограничная стража. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:48

2021-12-09T11:48

2021-12-09T17:16

в мире

белоруссия

польша

подляское воеводство

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 9 дек — РИА Новости. Нелегальные мигранты все еще пытаются прорваться из Белоруссии в Польшу, сообщает Пограничная стража."Вчера на польско-белорусской границе было зафиксировано 80 попыток ее незаконного пересечения", — говорится в сообщении.В отношении 23 беженцев вынесли решение о выдворении их с территории страны."На участках, охраняемых подразделениями Пограничной стражи Дубичах Церкевных и Черемше, крупные группы силовым путем форсировали границу", — отметили в ведомстве.При этом пограничная стража разместила в Twitter фото, на котором видно поврежденное заграждение из колючей проволоки, через которое переброшен деревянный трап.В свою очередь, Министерство национальной обороны Польши разместило видеозапись, на которой показано, как неизвестные с криками бросают различные предметы в сторону польских силовиков, охраняющих границу.Помимо этого, полиция Подляского воеводства сообщила, что недалеко от Бельска-Подляского задержала гражданина Украины."Тридцатипятилетний водитель на своем автомобиле перевозил девять граждан Ирака, которые ранее незаконно пересекли границу с Белоруссией", — говорится в сообщении.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. В ноябре ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками. Брюссель и Минск винят в кризисе друг друга.Часть мигрантов белорусские власти разместили в приграничном логистическом центре, некоторые приезжие решили вернуться домой. При этом ЕСПЧ ранее запретил высылать попавших в Польшу беженцев обратно в Белоруссию.

https://ria.ru/20211208/granitsa-1762758379.html

https://ria.ru/20211209/evropa-1762823071.html

белоруссия

польша

подляское воеводство

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-12-09T11:48 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, белоруссия, польша, подляское воеводство, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии