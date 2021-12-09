11:48 09.12.2021 (обновлено: 17:16 09.12.2021)
В Польше заявили, что нелегалы продолжают попытки штурма границы
Погранстража Польши: нелегалы продолжают попытки силового штурма границы из Белоруссии
ВАРШАВА, 9 дек — РИА Новости. Нелегальные мигранты все еще пытаются прорваться из Белоруссии в Польшу, сообщает Пограничная стража.
"Вчера на польско-белорусской границе было зафиксировано 80 попыток ее незаконного пересечения", — говорится в сообщении.
В отношении 23 беженцев вынесли решение о выдворении их с территории страны.
"На участках, охраняемых подразделениями Пограничной стражи Дубичах Церкевных и Черемше, крупные группы силовым путем форсировали границу", — отметили в ведомстве.
При этом пограничная стража разместила в Twitter фото, на котором видно поврежденное заграждение из колючей проволоки, через которое переброшен деревянный трап.
Wczoraj tj.08.12 na granicy🇵🇱🇧🇾odnotowano 80 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 23 osób #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 9, 2021
Na odcinkach ochranianych przez placówki w Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze duże grupy siłowo forsowały granicę. pic.twitter.com/Gs7eGpphFL
В свою очередь, Министерство национальной обороны Польши разместило видеозапись, на которой показано, как неизвестные с криками бросают различные предметы в сторону польских силовиков, охраняющих границу.
Помимо этого, полиция Подляского воеводства сообщила, что недалеко от Бельска-Подляского задержала гражданина Украины.
"Тридцатипятилетний водитель на своем автомобиле перевозил девять граждан Ирака, которые ранее незаконно пересекли границу с Белоруссией", — говорится в сообщении.
Вчера, 08:00Смерть Европы наступила только что
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. В ноябре ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками. Брюссель и Минск винят в кризисе друг друга.
Часть мигрантов белорусские власти разместили в приграничном логистическом центре, некоторые приезжие решили вернуться домой. При этом ЕСПЧ ранее запретил высылать попавших в Польшу беженцев обратно в Белоруссию.