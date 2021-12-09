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Туризм
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В МИД призвали вернуться к проработке соглашения о безвизовом режиме с ЕС
В МИД призвали вернуться к проработке соглашения о безвизовом режиме с ЕС - РИА Новости, 09.12.2021
В МИД призвали вернуться к проработке соглашения о безвизовом режиме с ЕС
Если новое правительство ФРГ заявляет о намерениях создать возможность для безвизовых поездок российской молодежи, то логично было бы вернуться к проработке... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:36
2021-12-09T16:36
туризм
в мире
германия
москва
ангела меркель
евросоюз
новости - туризм
мария захарова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Если новое правительство ФРГ заявляет о намерениях создать возможность для безвизовых поездок российской молодежи, то логично было бы вернуться к проработке соглашения с ЕС о безвизовых поездках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, в МИД РФ обратили внимание на информацию нового правительства ФРГ, которая касается либерализации визового режима для граждан России."В ней говорилось, что "состоится либерализация визового режима для граждан России в возрасте до 25 лет". Среди прочего в этих материалах декларируется намерение создать возможность для безвизовых поездок в Германию граждан России из "важных целевых групп, включая молодых людей до 25 лет". Все это подается как мера по поддержке российского гражданского общества", - рассказала Захарова на своем брифинге.По ее словам, "не могут не вызывать недоумение попытки искусственно фрагментировать российское общество, выделять из него некие отдельные целевые группы"."Если мысли германской стороны обращены в сторону содействия контактам между людьми, то было бы логично вернуться к проработке нашего предложения о заключении полноценного, без выделения каких-либо категорий, без сегрегации соглашения между Россией и Евросоюзом о безвизовых поездках граждан. Напомню, работа над ним с 2014 года заблокирована Брюсселем. Было бы неплохо, если в Берлине есть интерес к активизации контактов, чтобы наши немецкие коллеги обратились в головной офис Евросоюза", - считает представитель МИД РФ.Захарова напомнила также, что на российско-германском форуме общественности "Петербургский диалог" в июне 2019 года в Бонне был принят меморандум о либерализации визового режима между Россией и ФРГ.В среду депутатами бундестага был избран новый канцлер ФРГ - Олаф Шольц. Он сменил Ангелу Меркель, правившую более 16 лет.
https://ria.ru/20211207/egipet-1762538740.html
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в мире, германия, москва, ангела меркель, евросоюз, новости - туризм, мария захарова, олаф шольц, россия
16:36 09.12.2021
 
В МИД призвали вернуться к проработке соглашения о безвизовом режиме с ЕС

Представитель МИД Захарова: нужно вернуться к проработке проекта о безвизовом режиме с ЕС

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСитуация в аэропорту Мадрида в связи с коронавирусом
Ситуация в аэропорту Мадрида в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Если новое правительство ФРГ заявляет о намерениях создать возможность для безвизовых поездок российской молодежи, то логично было бы вернуться к проработке соглашения с ЕС о безвизовых поездках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в МИД РФ обратили внимание на информацию нового правительства ФРГ, которая касается либерализации визового режима для граждан России.
"В ней говорилось, что "состоится либерализация визового режима для граждан России в возрасте до 25 лет". Среди прочего в этих материалах декларируется намерение создать возможность для безвизовых поездок в Германию граждан России из "важных целевых групп, включая молодых людей до 25 лет". Все это подается как мера по поддержке российского гражданского общества", - рассказала Захарова на своем брифинге.
По ее словам, "не могут не вызывать недоумение попытки искусственно фрагментировать российское общество, выделять из него некие отдельные целевые группы".
"Если мысли германской стороны обращены в сторону содействия контактам между людьми, то было бы логично вернуться к проработке нашего предложения о заключении полноценного, без выделения каких-либо категорий, без сегрегации соглашения между Россией и Евросоюзом о безвизовых поездках граждан. Напомню, работа над ним с 2014 года заблокирована Брюсселем. Было бы неплохо, если в Берлине есть интерес к активизации контактов, чтобы наши немецкие коллеги обратились в головной офис Евросоюза", - считает представитель МИД РФ.
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Захарова напомнила также, что на российско-германском форуме общественности "Петербургский диалог" в июне 2019 года в Бонне был принят меморандум о либерализации визового режима между Россией и ФРГ.
"Он содержит в том числе призыв о взаимном отмене Москвой и Берлином виз для граждан от 18 до 25-30 лет, участвующих в двусторонних программах сотрудничества. Будем готовы обсуждать весь комплекс этих вопросов с германскими партнерами", - добавила Захарова.
В среду депутатами бундестага был избран новый канцлер ФРГ - Олаф Шольц. Он сменил Ангелу Меркель, правившую более 16 лет.
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