В МИД призвали вернуться к проработке соглашения о безвизовом режиме с ЕС
Представитель МИД Захарова: нужно вернуться к проработке проекта о безвизовом режиме с ЕС
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСитуация в аэропорту Мадрида в связи с коронавирусом
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Если новое правительство ФРГ заявляет о намерениях создать возможность для безвизовых поездок российской молодежи, то логично было бы вернуться к проработке соглашения с ЕС о безвизовых поездках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в МИД РФ обратили внимание на информацию нового правительства ФРГ, которая касается либерализации визового режима для граждан России.
"В ней говорилось, что "состоится либерализация визового режима для граждан России в возрасте до 25 лет". Среди прочего в этих материалах декларируется намерение создать возможность для безвизовых поездок в Германию граждан России из "важных целевых групп, включая молодых людей до 25 лет". Все это подается как мера по поддержке российского гражданского общества", - рассказала Захарова на своем брифинге.
По ее словам, "не могут не вызывать недоумение попытки искусственно фрагментировать российское общество, выделять из него некие отдельные целевые группы".
"Если мысли германской стороны обращены в сторону содействия контактам между людьми, то было бы логично вернуться к проработке нашего предложения о заключении полноценного, без выделения каких-либо категорий, без сегрегации соглашения между Россией и Евросоюзом о безвизовых поездках граждан. Напомню, работа над ним с 2014 года заблокирована Брюсселем. Было бы неплохо, если в Берлине есть интерес к активизации контактов, чтобы наши немецкие коллеги обратились в головной офис Евросоюза", - считает представитель МИД РФ.
Захарова напомнила также, что на российско-германском форуме общественности "Петербургский диалог" в июне 2019 года в Бонне был принят меморандум о либерализации визового режима между Россией и ФРГ.
"Он содержит в том числе призыв о взаимном отмене Москвой и Берлином виз для граждан от 18 до 25-30 лет, участвующих в двусторонних программах сотрудничества. Будем готовы обсуждать весь комплекс этих вопросов с германскими партнерами", - добавила Захарова.
В среду депутатами бундестага был избран новый канцлер ФРГ - Олаф Шольц. Он сменил Ангелу Меркель, правившую более 16 лет.