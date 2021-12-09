https://ria.ru/20211209/mid-1762973627.html

В МИД призвали вернуться к проработке соглашения о безвизовом режиме с ЕС

В МИД призвали вернуться к проработке соглашения о безвизовом режиме с ЕС - РИА Новости, 09.12.2021

В МИД призвали вернуться к проработке соглашения о безвизовом режиме с ЕС

Если новое правительство ФРГ заявляет о намерениях создать возможность для безвизовых поездок российской молодежи, то логично было бы вернуться к проработке... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:36

2021-12-09T16:36

2021-12-09T16:36

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Если новое правительство ФРГ заявляет о намерениях создать возможность для безвизовых поездок российской молодежи, то логично было бы вернуться к проработке соглашения с ЕС о безвизовых поездках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, в МИД РФ обратили внимание на информацию нового правительства ФРГ, которая касается либерализации визового режима для граждан России."В ней говорилось, что "состоится либерализация визового режима для граждан России в возрасте до 25 лет". Среди прочего в этих материалах декларируется намерение создать возможность для безвизовых поездок в Германию граждан России из "важных целевых групп, включая молодых людей до 25 лет". Все это подается как мера по поддержке российского гражданского общества", - рассказала Захарова на своем брифинге.По ее словам, "не могут не вызывать недоумение попытки искусственно фрагментировать российское общество, выделять из него некие отдельные целевые группы"."Если мысли германской стороны обращены в сторону содействия контактам между людьми, то было бы логично вернуться к проработке нашего предложения о заключении полноценного, без выделения каких-либо категорий, без сегрегации соглашения между Россией и Евросоюзом о безвизовых поездках граждан. Напомню, работа над ним с 2014 года заблокирована Брюсселем. Было бы неплохо, если в Берлине есть интерес к активизации контактов, чтобы наши немецкие коллеги обратились в головной офис Евросоюза", - считает представитель МИД РФ.Захарова напомнила также, что на российско-германском форуме общественности "Петербургский диалог" в июне 2019 года в Бонне был принят меморандум о либерализации визового режима между Россией и ФРГ.В среду депутатами бундестага был избран новый канцлер ФРГ - Олаф Шольц. Он сменил Ангелу Меркель, правившую более 16 лет.

https://ria.ru/20211207/egipet-1762538740.html

https://ria.ru/20211202/puteshestviya-1761764488.html

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