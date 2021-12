https://ria.ru/20211209/mgpu-1762791597.html

Ученые объяснили, как можно повысить квалификацию воспитателей

09.12.2021

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) сформулировали новые принципы повышения квалификации педагогов дошкольного образования, основанные на понятии рефлексивного педагогического действия. Результаты опубликованы в одной из глав совместного труда представителей 16 стран International Perspectives on Early Childhood Teacher Education in the 21st Century.Модель, предложенная учеными МГПУ, основана на культурно-исторической теории Льва Выготского. При этом он добавил, что воспитателю очень важно быть чутким по отношению к детям, уметь слушать и слышать, что они говорят, поощрять их инициативу. Именно эти умения, как подчеркнул эксперт, во многом определяют профессионализм педагога. По его словам, принципиально важно, чтобы педагогическая рефлексия не представляла собой отдельный этап профессиональной деятельности, а переплеталась с ней и сопровождала каждый шаг (наблюдение-планирование-действие-наблюдение)."Проблема в том, что российские педагоги дошкольных учреждений часто обращают внимание на академические знания детей, в то время как в фокусе должно быть детское развитие – развитие способностей коммуникативных, регуляторных, познавательных, поддержка детской инициативы", – подчеркнул он, добавив, что для этого воспитатели могут использовать любую интересную для детей тему."Важно, чтобы воспитатель умел наблюдать за детьми, оценивать собственные педагогические действия и корректировать их в зависимости от реакций детей", – пояснил он, подчеркнув, что умение работать не "по конспекту" – важнейшая составляющая педагогического мастерства воспитателя.Исследователи МГПУ обнаружили, что понятия, имеющие значение для понимания развития ребенка – мышление, воображение, эмоциональный комфорт, вовлеченность и взаимодействие – редко используются педагогами для анализа образовательной ситуации. Развивающие семинары позволили проанализировать ключевые дефициты профессиональных компетенций педагогов и опробовать средства построения рефлексивных действий.В рамках исследования подтвердилась продуктивность использования инструмента "Профессиональные очки". Это особый способ наблюдения за ситуацией в группе, который фокусирует как на развивающем потенциале действий взрослого, так и на реакциях детей. Работа была построена на анализе чужого и собственного видеоматериала. Участники осваивали разные позиции – "Поддержка", "Критик" и "Голос ребенка".Другой инструмент "Навигатор профессионального действия" позволяет в каждой ситуации анализировать ее возможный развивающий эффект и те условия, которые необходимо создать для этого.Как пояснили эксперты МГПУ, основная идея нового подхода состоит в том, что перечисленные инструменты сначала используются для анализа чужих действий (в том числе, совместно с коллегами), а постепенно начинают применяться к своим собственным действиям." Профессиональная рефлексия должна стать основным направлением непрерывного педагогического образования", – резюмировал Игорь Шиян.

Новости

