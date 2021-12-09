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Суд арестовал мужчину, застрелившего двух человек в московском МФЦ

Суд арестовал мужчину, застрелившего двух человек в московском МФЦ - РИА Новости, 09.12.2021

Суд арестовал мужчину, застрелившего двух человек в московском МФЦ

Москвича Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве двух человек в МФЦ на юго-востоке столицы, арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:33

2021-12-09T15:33

2021-12-09T16:31

происшествия

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Москвича Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве двух человек в МФЦ на юго-востоке столицы, арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Глазову меру пресечения в виде заключения под стражу <…> до 7 февраля 2022 года", — сказал собеседник агентства.По версии следствия, днем 7 декабря Глазов устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. Погибли администратор и охранник, еще четыре человека, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Убийцу задержал сотрудник подразделения МВД по миграционным вопросам старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. По его словам, у нападавшего, помимо огнестрельного оружия, был еще и нож, которым он пытался воспользоваться при задержании.Стрелявшему предъявили обвинение по трем статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство и оборот оружия. Ему грозит пожизненное заключение.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, после задержания Глазов не смог объяснить свои действия и мотивы, говорил про коронавирус и всемирный заговор. Его направят на психолого-психиатрическую экспертизу. Позже в беседе с членами ОНК он заявил, что признает вину, а причиной конфликта назвал нежелание надевать маску.

https://ria.ru/20211209/mfts-1762934912.html

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Обвиняемый в стрельбе в московском МФЦ арестован на два месяца. Видео из зала суда Пресненский суд Москвы в четверг на два месяца арестовал москвича Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве двух человек в столичном МФЦ. 2021-12-09T15:33 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия