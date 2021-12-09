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Суд арестовал мужчину, застрелившего двух человек в московском МФЦ
Суд арестовал мужчину, застрелившего двух человек в московском МФЦ - РИА Новости, 09.12.2021
Суд арестовал мужчину, застрелившего двух человек в московском МФЦ
Москвича Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве двух человек в МФЦ на юго-востоке столицы, арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:33
2021-12-09T16:31
происшествия
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Москвича Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве двух человек в МФЦ на юго-востоке столицы, арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Глазову меру пресечения в виде заключения под стражу &lt;…&gt; до 7 февраля 2022 года", — сказал собеседник агентства.По версии следствия, днем 7 декабря Глазов устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. Погибли администратор и охранник, еще четыре человека, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Убийцу задержал сотрудник подразделения МВД по миграционным вопросам старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. По его словам, у нападавшего, помимо огнестрельного оружия, был еще и нож, которым он пытался воспользоваться при задержании.Стрелявшему предъявили обвинение по трем статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство и оборот оружия. Ему грозит пожизненное заключение.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, после задержания Глазов не смог объяснить свои действия и мотивы, говорил про коронавирус и всемирный заговор. Его направят на психолого-психиатрическую экспертизу. Позже в беседе с членами ОНК он заявил, что признает вину, а причиной конфликта назвал нежелание надевать маску.
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Обвиняемый в стрельбе в московском МФЦ арестован на два месяца. Видео из зала суда
Пресненский суд Москвы в четверг на два месяца арестовал москвича Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве двух человек в столичном МФЦ.
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происшествия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:33 09.12.2021 (обновлено: 16:31 09.12.2021)
 
Суд арестовал мужчину, застрелившего двух человек в московском МФЦ

Суд арестовал на два месяца мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Москвича Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве двух человек в МФЦ на юго-востоке столицы, арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Глазову меру пресечения в виде заключения под стражу <…> до 7 февраля 2022 года", — сказал собеседник агентства.
Обстановка у здания МФЦ на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 14:14
Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей
По версии следствия, днем 7 декабря Глазов устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. Погибли администратор и охранник, еще четыре человека, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Убийцу задержал сотрудник подразделения МВД по миграционным вопросам старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. По его словам, у нападавшего, помимо огнестрельного оружия, был еще и нож, которым он пытался воспользоваться при задержании.
Стрелявшему предъявили обвинение по трем статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство и оборот оружия. Ему грозит пожизненное заключение.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, после задержания Глазов не смог объяснить свои действия и мотивы, говорил про коронавирус и всемирный заговор. Его направят на психолого-психиатрическую экспертизу. Позже в беседе с членами ОНК он заявил, что признает вину, а причиной конфликта назвал нежелание надевать маску.
Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

Автомобили следственного комитета РФ и Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
1 из 7

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

Автомобили следственного комитета РФ и полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
2 из 7

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

Сотрудник полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
3 из 7

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Автомобиль скорой помощи у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
4 из 7

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

Люди у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
5 из 7

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Сотрудники полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
6 из 7

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Автомобиль следственного комитета РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
7 из 7

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 7

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 7

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 7

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 7

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 7

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 7

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 7

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияСтрельба в МФЦ на юго-востоке МосквыМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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