https://ria.ru/20211209/mfts-1762939588.html

СК попросил арестовать мужчину, стрелявшего в московском МФЦ

СК попросил арестовать мужчину, стрелявшего в московском МФЦ - РИА Новости, 09.12.2021

СК попросил арестовать мужчину, стрелявшего в московском МФЦ

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте Сергея Глазова, задержанного за убийство двух человек в столичном МФЦ, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:28

2021-12-09T14:28

2021-12-09T14:28

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

мфц (многофункциональный центр)

россия

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте Сергея Глазова, задержанного за убийство двух человек в столичном МФЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глазова", - рассказал собеседник агентства.Во вторник 45-летний житель Москвы застрелил администратора и охранника в МФЦ "Рязанский", ещё четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, были ранены.Глазова задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. По его словам, у нападавшего было при себе огнестрельное оружие и нож, при задержании он пытался сопротивляться и схватить холодное оружие.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Глазов после его поимки оказался не в себе – не смог объяснить свои действия и мотивы, говорил про коронавирус и всемирный заговор.В СК РФ сообщили, что ему будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза – это стандартная практика по уголовным делам по убийстве. Кроме того, расследование идет по статье о незаконном обороте оружия.Глазову грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20211209/mfts-1762934912.html

https://ria.ru/20211209/strelba-1762916338.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), мфц (многофункциональный центр), россия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы