Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/mfts-1762939588.html
СК попросил арестовать мужчину, стрелявшего в московском МФЦ
СК попросил арестовать мужчину, стрелявшего в московском МФЦ - РИА Новости, 09.12.2021
СК попросил арестовать мужчину, стрелявшего в московском МФЦ
В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте Сергея Глазова, задержанного за убийство двух человек в столичном МФЦ, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:28
2021-12-09T14:28
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
мфц (многофункциональный центр)
россия
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762613756_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_9c26213cbbcb66e6c38ad85fe0c4b181.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте Сергея Глазова, задержанного за убийство двух человек в столичном МФЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глазова", - рассказал собеседник агентства.Во вторник 45-летний житель Москвы застрелил администратора и охранника в МФЦ "Рязанский", ещё четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, были ранены.Глазова задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. По его словам, у нападавшего было при себе огнестрельное оружие и нож, при задержании он пытался сопротивляться и схватить холодное оружие.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Глазов после его поимки оказался не в себе – не смог объяснить свои действия и мотивы, говорил про коронавирус и всемирный заговор.В СК РФ сообщили, что ему будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза – это стандартная практика по уголовным делам по убийстве. Кроме того, расследование идет по статье о незаконном обороте оружия.Глазову грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20211209/mfts-1762934912.html
https://ria.ru/20211209/strelba-1762916338.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762613756_826:364:3069:2047_1920x0_80_0_0_b177a7c0da478f106a23f9834394540e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), мфц (многофункциональный центр), россия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
14:28 09.12.2021
 
СК попросил арестовать мужчину, стрелявшего в московском МФЦ

СК попросил заключить в СИЗО мужчину, стрелявшего в МФЦ на юго-востоке Москвы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра "Рязанский" в Москве, где произошла стрельба
Автомобиль Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте Сергея Глазова, задержанного за убийство двух человек в столичном МФЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глазова", - рассказал собеседник агентства.
Обстановка у здания МФЦ на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
14:14
Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей
Во вторник 45-летний житель Москвы застрелил администратора и охранника в МФЦ "Рязанский", ещё четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, были ранены.
Глазова задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. По его словам, у нападавшего было при себе огнестрельное оружие и нож, при задержании он пытался сопротивляться и схватить холодное оружие.
Сотрудник полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
13:01
"Ъ": мужчина, устроивший стрельбу в московском МФЦ, объяснил свой поступок
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Глазов после его поимки оказался не в себе – не смог объяснить свои действия и мотивы, говорил про коронавирус и всемирный заговор.
В СК РФ сообщили, что ему будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза – это стандартная практика по уголовным делам по убийстве. Кроме того, расследование идет по статье о незаконном обороте оружия.
Глазову грозит пожизненный срок.
Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

Автомобили следственного комитета РФ и Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
1 из 7

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

Автомобили следственного комитета РФ и полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
2 из 7

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

Сотрудник полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
3 из 7

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Автомобиль скорой помощи у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
4 из 7

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

Люди у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
5 из 7

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Сотрудники полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
6 из 7

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Автомобиль следственного комитета РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
7 из 7

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 7

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 7

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 7

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 7

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 7

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 7

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 7

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)МФЦ (многофункциональный центр)РоссияСтрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
Лента новостейМолния
Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти