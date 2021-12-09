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Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 09.12.2021
Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей
Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей, соответствующее распоряжение подписал мэр... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:14
2021-12-09T14:14
2021-12-09T14:26
москва
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
происшествия
сергей собянин
сергей глазьев
ирина волк
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.Кроме того, лицам, пострадавшим и госпитализированный в медорганизации выплатят по 500 тысяч рублей.При стрельбе в МФЦ "Рязанский" во вторник погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали, среди них - ребёнок. Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.
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москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, происшествия, сергей собянин, сергей глазьев, ирина волк
14:14 09.12.2021 (обновлено: 14:26 09.12.2021)
Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей
Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по миллиону рублей