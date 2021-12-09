https://ria.ru/20211209/mfts-1762934912.html

Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 09.12.2021

Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей

Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей, соответствующее распоряжение подписал мэр... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:14

2021-12-09T14:14

2021-12-09T14:26

москва

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

происшествия

сергей собянин

сергей глазьев

ирина волк

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.Кроме того, лицам, пострадавшим и госпитализированный в медорганизации выплатят по 500 тысяч рублей.При стрельбе в МФЦ "Рязанский" во вторник погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали, среди них - ребёнок. Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/mfts-1762926792.html

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москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, происшествия, сергей собянин, сергей глазьев, ирина волк