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Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 09.12.2021
Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей
Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей, соответствующее распоряжение подписал мэр... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:14
2021-12-09T14:26
москва
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
происшествия
сергей собянин
сергей глазьев
ирина волк
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.Кроме того, лицам, пострадавшим и госпитализированный в медорганизации выплатят по 500 тысяч рублей.При стрельбе в МФЦ "Рязанский" во вторник погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали, среди них - ребёнок. Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.
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москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, происшествия, сергей собянин, сергей глазьев, ирина волк
14:14 09.12.2021 (обновлено: 14:26 09.12.2021)
 
Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей

Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по миллиону рублей

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаОбстановка у здания МФЦ на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба
Обстановка у здания МФЦ на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
"Семьям граждан, погибших (умерших) в результате противоправных действий, совершенных в здании многофункционального центра предоставления государственных услуг района Рязанский 7 декабря 2021 года, в размере 1 миллиона рублей (на каждого погибшего (умершего)", - говорится в документе.
Кроме того, лицам, пострадавшим и госпитализированный в медорганизации выплатят по 500 тысяч рублей.
При стрельбе в МФЦ "Рязанский" во вторник погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали, среди них - ребёнок. Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.
Сотрудник полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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МоскваСтрельба в МФЦ на юго-востоке МосквыПроисшествияСергей СобянинСергей ГлазьевИрина Волк
 
 
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