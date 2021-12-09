https://ria.ru/20211209/mfts-1762890149.html

Московский МФЦ, где произошла стрельба, возобновил работу

Московский МФЦ, где произошла стрельба, возобновил работу - РИА Новости, 09.12.2021

Московский МФЦ, где произошла стрельба, возобновил работу

Центр госуслуг "Рязанский", где во вторник произошла стрельба, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных МФЦ. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:29

2021-12-09T11:29

2021-12-09T11:29

происшествия

москва

мфц (многофункциональный центр)

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Центр госуслуг "Рязанский", где во вторник произошла стрельба, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных МФЦ. "Центр работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.Большое количество цветов: красные гвоздики и розы лежат перед фотографиями погибших - сотрудника Владимира Шеменева и сотрудника охраны Алексея Рузлева. Посетители подходят, чтобы почтить память погибших.Согласно данным мэрии, при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали, среди них - ребёнок. Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

https://ria.ru/20211208/strelba-1762729303.html

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происшествия, москва, мфц (многофункциональный центр), стрельба в мфц на юго-востоке москвы