https://ria.ru/20211209/mfts-1762890149.html
Московский МФЦ, где произошла стрельба, возобновил работу
Московский МФЦ, где произошла стрельба, возобновил работу - РИА Новости, 09.12.2021
Московский МФЦ, где произошла стрельба, возобновил работу
Центр госуслуг "Рязанский", где во вторник произошла стрельба, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных МФЦ. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:29
2021-12-09T11:29
2021-12-09T11:29
происшествия
москва
мфц (многофункциональный центр)
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762613756_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_9c26213cbbcb66e6c38ad85fe0c4b181.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Центр госуслуг "Рязанский", где во вторник произошла стрельба, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных МФЦ. "Центр работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.Большое количество цветов: красные гвоздики и розы лежат перед фотографиями погибших - сотрудника Владимира Шеменева и сотрудника охраны Алексея Рузлева. Посетители подходят, чтобы почтить память погибших.Согласно данным мэрии, при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали, среди них - ребёнок. Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.
https://ria.ru/20211208/strelba-1762729303.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762613756_826:364:3069:2047_1920x0_80_0_0_b177a7c0da478f106a23f9834394540e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мфц (многофункциональный центр), стрельба в мфц на юго-востоке москвы
Московский МФЦ, где произошла стрельба, возобновил работу
Московский МФЦ, где произошла стрельба, возобновил работу в штатном режиме