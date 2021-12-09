https://ria.ru/20211209/metro-1762950340.html

Очевидица рассказала о драке у метро "Комсомольская"

Очевидица рассказала о драке у метро "Комсомольская" - РИА Новости, 09.12.2021

Очевидица рассказала о драке у метро "Комсомольская"

Разнять или отогнать участников драки у метро "Комсомольская" в Москве никто не пытался, кроме одной уборщицы, а пострадавший в итоге ушёл "своими ногами", хотя РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:15

2021-12-09T15:15

2021-12-09T15:15

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762923333_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e03fa873bd062651c33e9442a4c604f0.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Разнять или отогнать участников драки у метро "Комсомольская" в Москве никто не пытался, кроме одной уборщицы, а пострадавший в итоге ушёл "своими ногами", хотя его били ногами по лицу, рассказала РИА Новости очевидица.Видео, на котором несколько мужчин бьют прохожего ногами по голове, получило большой резонанс в социальных сетях. Судя по подписи, рядом со станцией "Комсомольская" военнослужащий заступился за молодую пару, к которой приставали хулиганы, и в итоге сам был избит."Уборщица говорила: мальчишки, прекращайте, прекращайте. Она их разнимать стала. Остальные люди мимо шли, одна еще женщина крикнула, мол, вы что делаете. Но не больше", - сказала собеседница агентства.Женщина, с которой поговорил корреспондент агентства, добавила, что пострадавший мужчина ушёл после драки сам, "скорая" ему не понадобилась."Они его ногами били по лицу. У него оно все разбито было. Уборщицы дали ему салфетки, он быстро встал, вытер лицо и ушёл", - сказала она.После хулиганы убежали в сторону Казанского вокзала. Тех, которые били мужчину, было двое, а третий "просто стоял и смотрел", отметила очевидица.В целом конфликт, по её словам, начался из-за того, что "кто-то кого-то толкнул", но всего случившегося, с начала и до конца, собеседница РИА Новости не видела.Как сообщила ранее полиция Москвы, избившие мужчину на данный момент не пойманы, их ищут.

https://ria.ru/20211008/sk-1753761247.html

https://ria.ru/20211117/draka-1759483148.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Драка у станции метро "Комсомольская". Кадры с камеры видеонаблюдения Драка у станции метро "Комсомольская". Кадры с камеры видеонаблюдения 2021-12-09T15:15 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия