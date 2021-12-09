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Очевидица рассказала о драке у метро "Комсомольская"
Очевидица рассказала о драке у метро "Комсомольская" - РИА Новости, 09.12.2021
Очевидица рассказала о драке у метро "Комсомольская"
Разнять или отогнать участников драки у метро "Комсомольская" в Москве никто не пытался, кроме одной уборщицы, а пострадавший в итоге ушёл "своими ногами", хотя РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:15
2021-12-09T15:15
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Разнять или отогнать участников драки у метро "Комсомольская" в Москве никто не пытался, кроме одной уборщицы, а пострадавший в итоге ушёл "своими ногами", хотя его били ногами по лицу, рассказала РИА Новости очевидица.Видео, на котором несколько мужчин бьют прохожего ногами по голове, получило большой резонанс в социальных сетях. Судя по подписи, рядом со станцией "Комсомольская" военнослужащий заступился за молодую пару, к которой приставали хулиганы, и в итоге сам был избит."Уборщица говорила: мальчишки, прекращайте, прекращайте. Она их разнимать стала. Остальные люди мимо шли, одна еще женщина крикнула, мол, вы что делаете. Но не больше", - сказала собеседница агентства.Женщина, с которой поговорил корреспондент агентства, добавила, что пострадавший мужчина ушёл после драки сам, "скорая" ему не понадобилась."Они его ногами били по лицу. У него оно все разбито было. Уборщицы дали ему салфетки, он быстро встал, вытер лицо и ушёл", - сказала она.После хулиганы убежали в сторону Казанского вокзала. Тех, которые били мужчину, было двое, а третий "просто стоял и смотрел", отметила очевидица.В целом конфликт, по её словам, начался из-за того, что "кто-то кого-то толкнул", но всего случившегося, с начала и до конца, собеседница РИА Новости не видела.Как сообщила ранее полиция Москвы, избившие мужчину на данный момент не пойманы, их ищут.
https://ria.ru/20211008/sk-1753761247.html
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Драка у станции метро "Комсомольская". Кадры с камеры видеонаблюдения
Драка у станции метро "Комсомольская". Кадры с камеры видеонаблюдения
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происшествия, москва, россия
15:15 09.12.2021
 
Очевидица рассказала о драке у метро "Комсомольская"

Очевидица о драке у метро "Комсомольская": разнимала одна уборщица

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Разнять или отогнать участников драки у метро "Комсомольская" в Москве никто не пытался, кроме одной уборщицы, а пострадавший в итоге ушёл "своими ногами", хотя его били ногами по лицу, рассказала РИА Новости очевидица.
Видео, на котором несколько мужчин бьют прохожего ногами по голове, получило большой резонанс в социальных сетях. Судя по подписи, рядом со станцией "Комсомольская" военнослужащий заступился за молодую пару, к которой приставали хулиганы, и в итоге сам был избит.
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"Уборщица говорила: мальчишки, прекращайте, прекращайте. Она их разнимать стала. Остальные люди мимо шли, одна еще женщина крикнула, мол, вы что делаете. Но не больше", - сказала собеседница агентства.
Женщина, с которой поговорил корреспондент агентства, добавила, что пострадавший мужчина ушёл после драки сам, "скорая" ему не понадобилась.
"Они его ногами били по лицу. У него оно все разбито было. Уборщицы дали ему салфетки, он быстро встал, вытер лицо и ушёл", - сказала она.
После хулиганы убежали в сторону Казанского вокзала. Тех, которые били мужчину, было двое, а третий "просто стоял и смотрел", отметила очевидица.
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В целом конфликт, по её словам, начался из-за того, что "кто-то кого-то толкнул", но всего случившегося, с начала и до конца, собеседница РИА Новости не видела.
Как сообщила ранее полиция Москвы, избившие мужчину на данный момент не пойманы, их ищут.
 
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