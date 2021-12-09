https://ria.ru/20211209/mera-1762861519.html
CNN: США используют энергетические санкции против России в крайнем случае
CNN: США используют энергетические санкции против России в крайнем случае - РИА Новости, 09.12.2021
CNN: США используют энергетические санкции против России в крайнем случае
Вашингтон рассматривает санкции против России в энергетической сфере как крайнюю меру, учитывая их возможное влияние на мировую экономику и цены на бензин в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T04:53
2021-12-09T04:53
2021-12-09T11:29
украина
сша
дмитрий песков
виктория нуланд
россия
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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Вашингтон рассматривает санкции против России в энергетической сфере как крайнюю меру, учитывая их возможное влияние на мировую экономику и цены на бензин в самих Соединенных Штатах, передает CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников.При этом, как сообщает CNN, некоторые эксперты полагают, что без санкций против энергетической сферы меры "сдерживания" России будут недостаточными.Замгоссекретаря Виктория Нуланд ранее заявила, что США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае эскалации вокруг Украины. Некоторые западные СМИ утверждали, что речь может идти об отключении России от SWIFT, осложнении доступа к рынкам капитала, а также ограничении на конвертацию рубля. Глава Сбербанка Герман Греф назвал последнее "несусветной чушью".Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.
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украина, сша, дмитрий песков, виктория нуланд, россия
04:53 09.12.2021 (обновлено: 11:29 09.12.2021)
CNN: США используют энергетические санкции против России в крайнем случае
CNN: США сочли энергетические санкции против России крайней мерой из-за цен на бензин