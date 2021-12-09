02:28 09.12.2021 (обновлено: 02:35 09.12.2021)
Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
Экс-председателя думы Чукотки Маслова обвинили в превышении полномочий, заявил Хинштейн
ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Экс-председателю думы Чукотки Александру Маслову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, ущерб от его действий может вырасти до 12,5 миллиона рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Маслов задержан в Анадыре. Он не уточнил статью, по которой подозревается экс-депутат. По словам источника, предварительно, это связано с тем, что тот незаконно выписывал себе премии.
"Маслов задержан сегодня утром при вылете в Москву из Анадыря и помещен в ИВС. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 286 УК РФ. Общий ущерб бюджету от действий Маслова составил 8,9 миллиона рублей, в перспективе - эта сумма может увеличиться до 12,5 миллиона рублей", - написал Хинштейн, добавив, что речь идет о превышении полномочий, а не злоупотреблении.
Он опубликовал скан ответа СК от 29 ноября на его обращение, в котором указано, что Маслова также проверяют на причастность к другим преступлениям.
Комментарием регионального СУСК РИА Новости пока не располагает.
В ноябре Хинштейн заявлял, партия "Единая Россия" исключила бывшего председателя думы Чукотского автономного округа Александра Маслова, на которого заведено уголовное дело за незаконное выписывание премий общим размером почти 9 миллионов рублей. По словам Хинштейна, незаконные премии не единственное злоупотребление, в котором подозревается бывший спикер Чукотской думы, следствие проверяет и другие противоправные эпизоды.
СУСК 11 ноября сообщал, что на Маслова возбуждено дело по статье "превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации". По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы подозреваемый, превышая свои должностные полномочия, единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя как председателя Думы Чукотского автономного округа в больших размерах, издал незаконные распоряжения об установлении и выплате себе квартальных и годовой премий по результатам работы, решения о назначении которых Советом окружной Думы не принимались. В результате вышеуказанных противоправных действий бюджету Чукотского автономного округа был причинен имущественный ущерб в сумме более 8,9 миллиона рублей.
Маслов был председателем Думы Чукотского автономного округа шестого созыва от Западного трехмандатного избирательного округа №2 с 18 сентября 2016 года.