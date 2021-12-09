https://ria.ru/20211209/maslov-1762858573.html

Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий

Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 09.12.2021

Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий

Экс-председателю думы Чукотки Александру Маслову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, ущерб от его действий может вырасти до 12,5 миллиона РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T02:28

2021-12-09T02:28

2021-12-09T02:35

происшествия

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

чукотский автономный округ

александр маслов

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Экс-председателю думы Чукотки Александру Маслову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, ущерб от его действий может вырасти до 12,5 миллиона рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Маслов задержан в Анадыре. Он не уточнил статью, по которой подозревается экс-депутат. По словам источника, предварительно, это связано с тем, что тот незаконно выписывал себе премии."Маслов задержан сегодня утром при вылете в Москву из Анадыря и помещен в ИВС. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 286 УК РФ. Общий ущерб бюджету от действий Маслова составил 8,9 миллиона рублей, в перспективе - эта сумма может увеличиться до 12,5 миллиона рублей", - написал Хинштейн, добавив, что речь идет о превышении полномочий, а не злоупотреблении.Он опубликовал скан ответа СК от 29 ноября на его обращение, в котором указано, что Маслова также проверяют на причастность к другим преступлениям.Комментарием регионального СУСК РИА Новости пока не располагает.В ноябре Хинштейн заявлял, партия "Единая Россия" исключила бывшего председателя думы Чукотского автономного округа Александра Маслова, на которого заведено уголовное дело за незаконное выписывание премий общим размером почти 9 миллионов рублей. По словам Хинштейна, незаконные премии не единственное злоупотребление, в котором подозревается бывший спикер Чукотской думы, следствие проверяет и другие противоправные эпизоды.СУСК 11 ноября сообщал, что на Маслова возбуждено дело по статье "превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации". По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы подозреваемый, превышая свои должностные полномочия, единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя как председателя Думы Чукотского автономного округа в больших размерах, издал незаконные распоряжения об установлении и выплате себе квартальных и годовой премий по результатам работы, решения о назначении которых Советом окружной Думы не принимались. В результате вышеуказанных противоправных действий бюджету Чукотского автономного округа был причинен имущественный ущерб в сумме более 8,9 миллиона рублей.Маслов был председателем Думы Чукотского автономного округа шестого созыва от Западного трехмандатного избирательного округа №2 с 18 сентября 2016 года.

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происшествия, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), чукотский автономный округ, александр маслов, россия