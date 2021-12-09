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Новый морской грузовой рейс соединил порт Гуанчжоу с портом Восточный в РФ
Новый морской грузовой рейс соединил порт Гуанчжоу с портом Восточный в РФ - РИА Новости, 09.12.2021
Новый морской грузовой рейс соединил порт Гуанчжоу с портом Восточный в РФ
Открывшийся недавно новый прямой морской грузовой маршрут соединял порт г. Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) с портом Восточный в России. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:33
2021-12-09T12:33
россия-китай: главное
гуанчжоу
восточный порт
гуандун
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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Открывшийся недавно новый прямой морской грузовой маршрут соединял порт г. Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) с портом Восточный в России.28 ноября контейнеровоз "Хуэйфа" ("HUI FA") отправился из порта Восточный и 5 декабря прибыл в портовую зону Синьша в Гуанчжоу, откуда импортированные из России целлюлоза, лесоматериалы и уголь будут доставлены в город Дунгуань и другие места.Как сообщил представитель оператора портовой зоны Синьша - компании Guangzhou Port Xinsha Stevedoring Co.,Ltd. Чжан Хуэй, в начальный период судно будет ходить из России в Китай раз в три недели. Новый прямой морской грузовой маршрут позволит сократить время в пути между двумя портами на 2-3 дня.
https://ria.ru/20211208/eksport-1762724326.html
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гуанчжоу, восточный порт, гуандун, россия
12:33 09.12.2021
 

Новый морской грузовой рейс соединил порт Гуанчжоу с портом Восточный в РФ

CC0 / Francis Domiano / Порт Гуанчжоу
Порт Гуанчжоу - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
CC0 / Francis Domiano /
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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Открывшийся недавно новый прямой морской грузовой маршрут соединял порт г. Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) с портом Восточный в России.
28 ноября контейнеровоз "Хуэйфа" ("HUI FA") отправился из порта Восточный и 5 декабря прибыл в портовую зону Синьша в Гуанчжоу, откуда импортированные из России целлюлоза, лесоматериалы и уголь будут доставлены в город Дунгуань и другие места.
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Как сообщил представитель оператора портовой зоны Синьша - компании Guangzhou Port Xinsha Stevedoring Co.,Ltd. Чжан Хуэй, в начальный период судно будет ходить из России в Китай раз в три недели. Новый прямой морской грузовой маршрут позволит сократить время в пути между двумя портами на 2-3 дня.
 
Россия-Китай: ГлавноеГуанчжоуВосточный ПортГуандунРоссия
 
 
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