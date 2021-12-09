https://ria.ru/20211209/marshrut-1762907149.html

Новый морской грузовой рейс соединил порт Гуанчжоу с портом Восточный в РФ

Новый морской грузовой рейс соединил порт Гуанчжоу с портом Восточный в РФ - РИА Новости, 09.12.2021

Новый морской грузовой рейс соединил порт Гуанчжоу с портом Восточный в РФ

Открывшийся недавно новый прямой морской грузовой маршрут соединял порт г. Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) с портом Восточный в России. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:33

2021-12-09T12:33

2021-12-09T12:33

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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Открывшийся недавно новый прямой морской грузовой маршрут соединял порт г. Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) с портом Восточный в России.28 ноября контейнеровоз "Хуэйфа" ("HUI FA") отправился из порта Восточный и 5 декабря прибыл в портовую зону Синьша в Гуанчжоу, откуда импортированные из России целлюлоза, лесоматериалы и уголь будут доставлены в город Дунгуань и другие места.Как сообщил представитель оператора портовой зоны Синьша - компании Guangzhou Port Xinsha Stevedoring Co.,Ltd. Чжан Хуэй, в начальный период судно будет ходить из России в Китай раз в три недели. Новый прямой морской грузовой маршрут позволит сократить время в пути между двумя портами на 2-3 дня.

https://ria.ru/20211208/eksport-1762724326.html

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гуанчжоу, восточный порт, гуандун, россия