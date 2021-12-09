https://ria.ru/20211209/makron-1763025198.html
Макрон прокомментировал участие США в урегулировании на Украине
Макрон прокомментировал участие США в урегулировании на Украине - РИА Новости, 09.12.2021
Макрон прокомментировал участие США в урегулировании на Украине
Участие США в вопросе урегулирования на Украине не заменит существующий "нормандский" формат, считает президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:30
2021-12-09T20:30
2021-12-09T21:03
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эммануэль макрон
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. Участие США в вопросе урегулирования на Украине не заменит существующий "нормандский" формат, считает президент Франции Эммануэль Макрон."Я думаю, что это координация не заменит формат, который существует. Президент Байден сам в коммюнике отметил важность нормандского формата", - сказал Макрон на пресс-конференции в четверг.Он также поблагодарил президента США Джо Байдена за то, что он до и после разговора с российским лидером Владимиром Путиным координировал действия с европейскими партнерами.По словам французского лидера, "нормандский" формат в последние годы позволил избежать ухудшения ситуации и позволил добиться "реальных результатов". "В этой связи я приветствую выбор ввести этот формат. Это было выбором (бывшего президента Франции) Франсуа Олланда и (бывшего канцлера ФРГ) Ангелы Меркель", - добавил Макрон."Мы получили результаты здесь в декабре 2019 году. Но верно, что ситуация очень серьезна, нестабильна, существует замороженный конфликт", - заявил президент Французской республики.
https://ria.ru/20211209/ukrain-1763019340.html
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в мире, украина, сша, франция, владимир путин, джо байден, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр
20:30 09.12.2021 (обновлено: 21:03 09.12.2021)
Макрон прокомментировал участие США в урегулировании на Украине
Президент Франции Макрон: Байден отметил важность "нормандского формата"
ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости.
Участие США
в вопросе урегулирования на Украине
не заменит существующий "нормандский" формат, считает президент Франции Эммануэль Макрон
.
"Я думаю, что это координация не заменит формат, который существует. Президент Байден сам в коммюнике отметил важность нормандского формата", - сказал Макрон на пресс-конференции в четверг.
Он также поблагодарил президента США Джо Байдена
за то, что он до и после разговора с российским лидером Владимиром Путиным
координировал действия с европейскими партнерами.
По словам французского лидера, "нормандский" формат в последние годы позволил избежать ухудшения ситуации и позволил добиться "реальных результатов". "В этой связи я приветствую выбор ввести этот формат. Это было выбором (бывшего президента Франции) Франсуа Олланда и (бывшего канцлера ФРГ) Ангелы Меркель", - добавил Макрон.
"Мы получили результаты здесь в декабре 2019 году. Но верно, что ситуация очень серьезна, нестабильна, существует замороженный конфликт", - заявил президент Французской республики.