https://ria.ru/20211209/makron-1763025198.html

Макрон прокомментировал участие США в урегулировании на Украине

Макрон прокомментировал участие США в урегулировании на Украине - РИА Новости, 09.12.2021

Макрон прокомментировал участие США в урегулировании на Украине

Участие США в вопросе урегулирования на Украине не заменит существующий "нормандский" формат, считает президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:30

2021-12-09T20:30

2021-12-09T21:03

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сша

франция

владимир путин

джо байден

эммануэль макрон

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. Участие США в вопросе урегулирования на Украине не заменит существующий "нормандский" формат, считает президент Франции Эммануэль Макрон."Я думаю, что это координация не заменит формат, который существует. Президент Байден сам в коммюнике отметил важность нормандского формата", - сказал Макрон на пресс-конференции в четверг.Он также поблагодарил президента США Джо Байдена за то, что он до и после разговора с российским лидером Владимиром Путиным координировал действия с европейскими партнерами.По словам французского лидера, "нормандский" формат в последние годы позволил избежать ухудшения ситуации и позволил добиться "реальных результатов". "В этой связи я приветствую выбор ввести этот формат. Это было выбором (бывшего президента Франции) Франсуа Олланда и (бывшего канцлера ФРГ) Ангелы Меркель", - добавил Макрон."Мы получили результаты здесь в декабре 2019 году. Но верно, что ситуация очень серьезна, нестабильна, существует замороженный конфликт", - заявил президент Французской республики.

https://ria.ru/20211209/ukrain-1763019340.html

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