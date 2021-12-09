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Суд отправил под домашний арест советника Минобороны Лопатина
Суд отправил под домашний арест советника Минобороны Лопатина - РИА Новости, 09.12.2021
Суд отправил под домашний арест советника Минобороны Лопатина
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения ведущему советнику управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Александру... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:51
2021-12-09T19:51
2021-12-09T20:41
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения ведущему советнику управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Александру Лопатину в виде домашнего ареста, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Булыгина."Судом удовлетворено ходатайство следователя", — сказала она.Домашний арест продлится до 7 февраля 2022 года.Лопатина подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Согласно ей, ему может грозить штраф от трех до пяти миллионов рублей либо в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с запретом заниматься определенной деятельностью или лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
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происшествия, москва, россия
19:51 09.12.2021 (обновлено: 20:41 09.12.2021)
Суд отправил под домашний арест советника Минобороны Лопатина
Суд в Москве отправил под домашний арест советника Минобороны Лопатина