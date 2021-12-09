https://ria.ru/20211209/lopatin-1763019436.html

Суд отправил под домашний арест советника Минобороны Лопатина

Суд отправил под домашний арест советника Минобороны Лопатина - РИА Новости, 09.12.2021

Суд отправил под домашний арест советника Минобороны Лопатина

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения ведущему советнику управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Александру... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T19:51

2021-12-09T19:51

2021-12-09T20:41

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения ведущему советнику управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Александру Лопатину в виде домашнего ареста, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Булыгина."Судом удовлетворено ходатайство следователя", — сказала она.Домашний арест продлится до 7 февраля 2022 года.Лопатина подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Согласно ей, ему может грозить штраф от трех до пяти миллионов рублей либо в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с запретом заниматься определенной деятельностью или лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

https://ria.ru/20200910/vzyatka-1577053154.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия