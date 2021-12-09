https://ria.ru/20211209/litva-1763023506.html

Захарова предупредила Литву о последствиях из-за антироссийской политики

Захарова предупредила Литву о последствиях из-за антироссийской политики - РИА Новости, 09.12.2021

Захарова предупредила Литву о последствиях из-за антироссийской политики

Литва давно входит в "передовики" по "антироссийским сборищам" несистемной оппозиции на своей территории, Вильнюс должен осознавать, что подобные неприемлемые... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:17

2021-12-09T20:17

2021-12-09T20:17

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мария захарова

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Литва давно входит в "передовики" по "антироссийским сборищам" несистемной оппозиции на своей территории, Вильнюс должен осознавать, что подобные неприемлемые действия и хамство не могут остаться без последствий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что среди активных участников встречи был замечен заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, который позволил себе агитировать российских оппозиционеров за создание "очагов сопротивления", а также настраивал их "самих что-то делать, а не уповать только на Запад"."Такие неприемлемые для дипломата действия еще больше сгущают и без того токсичную атмосферу российско-литовских отношений. В Вильнюсе должны осознавать, что подобное откровенное хамство и враждебность в отношении России не могут остаться без последствий", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20211209/kiev-1762956485.html

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в мире, литва, вильнюс, мария захарова, россия