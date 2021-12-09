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Захарова предупредила Литву о последствиях из-за антироссийской политики
Захарова предупредила Литву о последствиях из-за антироссийской политики - РИА Новости, 09.12.2021
Захарова предупредила Литву о последствиях из-за антироссийской политики
Литва давно входит в "передовики" по "антироссийским сборищам" несистемной оппозиции на своей территории, Вильнюс должен осознавать, что подобные неприемлемые... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:17
2021-12-09T20:17
в мире
литва
вильнюс
мария захарова
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Литва давно входит в "передовики" по "антироссийским сборищам" несистемной оппозиции на своей территории, Вильнюс должен осознавать, что подобные неприемлемые действия и хамство не могут остаться без последствий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что среди активных участников встречи был замечен заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, который позволил себе агитировать российских оппозиционеров за создание "очагов сопротивления", а также настраивал их "самих что-то делать, а не уповать только на Запад"."Такие неприемлемые для дипломата действия еще больше сгущают и без того токсичную атмосферу российско-литовских отношений. В Вильнюсе должны осознавать, что подобное откровенное хамство и враждебность в отношении России не могут остаться без последствий", - подчеркнула Захарова.
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в мире, литва, вильнюс, мария захарова, россия
20:17 09.12.2021
 
Захарова предупредила Литву о последствиях из-за антироссийской политики

Захарова: в Литве должны осознать, что хамство в адрес Москвы не останется без последствий

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Литва давно входит в "передовики" по "антироссийским сборищам" несистемной оппозиции на своей территории, Вильнюс должен осознавать, что подобные неприемлемые действия и хамство не могут остаться без последствий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хорошо известно, что Литва уже давно вышла в "передовики" по проведению антироссийских сборищ несистемной оппозиции на своей территории. В начале декабря с.г. состоялась очередная сходка, организованная в Вильнюсе при поддержке и покровительстве литовского внешнеполитического ведомства, а также депутатов парламента ЛР", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Она отметила, что среди активных участников встречи был замечен заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, который позволил себе агитировать российских оппозиционеров за создание "очагов сопротивления", а также настраивал их "самих что-то делать, а не уповать только на Запад".
"Такие неприемлемые для дипломата действия еще больше сгущают и без того токсичную атмосферу российско-литовских отношений. В Вильнюсе должны осознавать, что подобное откровенное хамство и враждебность в отношении России не могут остаться без последствий", - подчеркнула Захарова.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
15:35
Захарова призвала Киев выполнять Минские соглашения
 
В миреЛитваВильнюсМария ЗахароваРоссия
 
 
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