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В МИД выразили надежду, что США и Европа не перейдут "красные линии" Москвы
В МИД выразили надежду, что США и Европа не перейдут "красные линии" Москвы - РИА Новости, 09.12.2021
В МИД выразили надежду, что США и Европа не перейдут "красные линии" Москвы
РФ рассчитывает, что США и европейские союзники не станут переходить "красные линии", обозначенные Москвой, это позволит избежать дальнейшей конфронтации,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:01
2021-12-09T18:13
сша
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
российский совет по международным делам
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ рассчитывает, что США и европейские союзники не станут переходить "красные линии", обозначенные Москвой, это позволит избежать дальнейшей конфронтации, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы рассчитываем, что Вашингтон и его европейские союзники проявят мудрость, вспомнят, наконец, о фундаментальном принципе равной и неделимой безопасности, что предполагает учёт интересов и озабоченностей всех без исключения государств евроатлантики. И не станут переходить "красные линии", которые есть и которые формулируются весьма четко и доходчиво для оппонентов. Это позволит избежать дальнейшего раскручивания конфронтационной спирали", - сказал Рябков, выступая на встрече попечительского совета Российского совета по международным делам.Он отметил, что Москва готова к поддержанию честных, равноправных отношений с США и странами ЕС. "При этом любой диалог с ними возможен только на принципах равноправия. Ни о каких односторонних уступках, которые всегда воспринимались и будут восприниматься нашими оппонентами как проявление слабости, речи идти не может. К сожалению, к такому взаимодействию на Западе пока не готовы", - добавил замминистра.
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сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), российский совет по международным делам
18:01 09.12.2021 (обновлено: 18:13 09.12.2021)
 
В МИД выразили надежду, что США и Европа не перейдут "красные линии" Москвы

В МИД выразили надежду, что США и Европа не станут переходить "красные линии" Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ рассчитывает, что США и европейские союзники не станут переходить "красные линии", обозначенные Москвой, это позволит избежать дальнейшей конфронтации, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы рассчитываем, что Вашингтон и его европейские союзники проявят мудрость, вспомнят, наконец, о фундаментальном принципе равной и неделимой безопасности, что предполагает учёт интересов и озабоченностей всех без исключения государств евроатлантики. И не станут переходить "красные линии", которые есть и которые формулируются весьма четко и доходчиво для оппонентов. Это позволит избежать дальнейшего раскручивания конфронтационной спирали", - сказал Рябков, выступая на встрече попечительского совета Российского совета по международным делам.
Он отметил, что Москва готова к поддержанию честных, равноправных отношений с США и странами ЕС. "При этом любой диалог с ними возможен только на принципах равноправия. Ни о каких односторонних уступках, которые всегда воспринимались и будут восприниматься нашими оппонентами как проявление слабости, речи идти не может. К сожалению, к такому взаимодействию на Западе пока не готовы", - добавил замминистра.
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 13:11
Европу предупредили о войне, если Запад нарушит "красную линию" Путина
 
СШАРоссияВ миреСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Российский совет по международным делам
 
 
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