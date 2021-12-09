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В МИД выразили надежду, что США и Европа не перейдут "красные линии" Москвы
В МИД выразили надежду, что США и Европа не перейдут "красные линии" Москвы - РИА Новости, 09.12.2021
В МИД выразили надежду, что США и Европа не перейдут "красные линии" Москвы
РФ рассчитывает, что США и европейские союзники не станут переходить "красные линии", обозначенные Москвой, это позволит избежать дальнейшей конфронтации,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:01
2021-12-09T18:01
2021-12-09T18:13
сша
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
российский совет по международным делам
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ рассчитывает, что США и европейские союзники не станут переходить "красные линии", обозначенные Москвой, это позволит избежать дальнейшей конфронтации, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы рассчитываем, что Вашингтон и его европейские союзники проявят мудрость, вспомнят, наконец, о фундаментальном принципе равной и неделимой безопасности, что предполагает учёт интересов и озабоченностей всех без исключения государств евроатлантики. И не станут переходить "красные линии", которые есть и которые формулируются весьма четко и доходчиво для оппонентов. Это позволит избежать дальнейшего раскручивания конфронтационной спирали", - сказал Рябков, выступая на встрече попечительского совета Российского совета по международным делам.Он отметил, что Москва готова к поддержанию честных, равноправных отношений с США и странами ЕС. "При этом любой диалог с ними возможен только на принципах равноправия. Ни о каких односторонних уступках, которые всегда воспринимались и будут восприниматься нашими оппонентами как проявление слабости, речи идти не может. К сожалению, к такому взаимодействию на Западе пока не готовы", - добавил замминистра.
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сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), российский совет по международным делам
18:01 09.12.2021 (обновлено: 18:13 09.12.2021)
В МИД выразили надежду, что США и Европа не перейдут "красные линии" Москвы
В МИД выразили надежду, что США и Европа не станут переходить "красные линии" Москвы