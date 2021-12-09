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Летчик ВКС спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем
Летчик ВКС спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем - РИА Новости, 09.12.2021
Летчик ВКС спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем
Летчик ВКС России спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, совершив посадку на неподготовленную площадку, сообщает Минобороны. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:27
2021-12-09T18:39
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Летчик ВКС России спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, совершив посадку на неподготовленную площадку, сообщает Минобороны.Инцидент произошел на аэродроме Кресты в Псковской области, где проводились плановые учебно-тренировочные полеты военно-транспортной авиации с десантированием. У одного из легких самолетов после взлета на высоте более ста метров пропала тяга двигателя, машина перестала набирать высоту и начала терять скорость. На борту были десять десантников и три члена экипажа.После получения разрешения он успешно посадил самолет. Никто из находившихся на борту не пострадал.Самолет не получил повреждений и сразу после технического осмотра и обслуживания продолжит применяться по назначению, добавили в Минобороны.Главнокомандующий Воздушно-космическими силами представит старшего лейтенанта Кабакова к награде за проявленное мужество.
https://ria.ru/20211203/samolet-1762079571.html
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воздушно-космические силы россии, россия
17:27 09.12.2021 (обновлено: 18:39 09.12.2021)
 
Летчик ВКС спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем

В Псковской области летчик ВКС посадил самолет с отказавшим двигателем

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСамолет транспортной авиации
Самолет транспортной авиации - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Летчик ВКС России спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, совершив посадку на неподготовленную площадку, сообщает Минобороны.
Инцидент произошел на аэродроме Кресты в Псковской области, где проводились плановые учебно-тренировочные полеты военно-транспортной авиации с десантированием.
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У одного из легких самолетов после взлета на высоте более ста метров пропала тяга двигателя, машина перестала набирать высоту и начала терять скорость. На борту были десять десантников и три члена экипажа.
"В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха", — рассказали в министерстве.
После получения разрешения он успешно посадил самолет. Никто из находившихся на борту не пострадал.
Самолет не получил повреждений и сразу после технического осмотра и обслуживания продолжит применяться по назначению, добавили в Минобороны.
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами представит старшего лейтенанта Кабакова к награде за проявленное мужество.
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