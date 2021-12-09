https://ria.ru/20211209/letchik-1762988418.html
Летчик ВКС спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем
Летчик ВКС спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем - РИА Новости, 09.12.2021
Летчик ВКС спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем
Летчик ВКС России спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, совершив посадку на неподготовленную площадку, сообщает Минобороны. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:27
2021-12-09T17:27
2021-12-09T18:39
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Летчик ВКС России спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, совершив посадку на неподготовленную площадку, сообщает Минобороны.Инцидент произошел на аэродроме Кресты в Псковской области, где проводились плановые учебно-тренировочные полеты военно-транспортной авиации с десантированием. У одного из легких самолетов после взлета на высоте более ста метров пропала тяга двигателя, машина перестала набирать высоту и начала терять скорость. На борту были десять десантников и три члена экипажа.После получения разрешения он успешно посадил самолет. Никто из находившихся на борту не пострадал.Самолет не получил повреждений и сразу после технического осмотра и обслуживания продолжит применяться по назначению, добавили в Минобороны.Главнокомандующий Воздушно-космическими силами представит старшего лейтенанта Кабакова к награде за проявленное мужество.
https://ria.ru/20211203/samolet-1762079571.html
https://ria.ru/20211204/samolet-1762214086.html
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воздушно-космические силы россии, россия
17:27 09.12.2021 (обновлено: 18:39 09.12.2021)
Летчик ВКС спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем
В Псковской области летчик ВКС посадил самолет с отказавшим двигателем