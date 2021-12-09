Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/lavrov-1762990402.html
Лавров рассказал о сценариях развития мира
Лавров рассказал о сценариях развития мира - РИА Новости, 09.12.2021
Лавров рассказал о сценариях развития мира
Ситуация в мире становится все более многомерной, а сценарии ее развития – нелинейными и многофакторными, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:33
2021-12-09T18:20
в мире
африка
шос
сергей лавров
брикс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ситуация в мире становится все более многомерной, а сценарии ее развития – нелинейными и многофакторными, считает глава МИД РФ Сергей Лавров."С одной стороны, налицо положительные тенденции, связанные с демократизацией международной жизни. Укрепляют свои позиции новые мировые центры, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке", — написал Лавров в своем обращении к читателям сборника РСМД "10 лет в глобальном мире".По его мнению, "эти динамично развивающиеся государства не копируют западную ультралиберальную модель, проводят независимую политику с опорой на суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность".Кроме того, все более значимую роль в мировой политике играют такие многосторонние объединения нового типа, как "Группа двадцати", БРИКС, ШОС, АСЕАН."С полной уверенностью можно говорить о том, что процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому устойчивого многополярного мироустройства принял необратимый характер", — считает Лавров.При этом он отметил, что, несмотря на сложившиеся тенденции, США "в иллюзорной надежде сохранить ускользающее доминирование" стремятся подменить общепризнанные нормы международного права, включая Устав ООН, пресловутым "порядком, основанным на правилах".По словам Лаврова, именно Россия остается одним из гарантов созданной после Второй мировой войны архитектуры международных отношений и вносит существенный вклад в упрочение глобальной безопасности во всех ее измерениях.
https://ria.ru/20211205/spor-1762221932.html
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_377:0:3106:2047_1920x0_80_0_0_1cd56ad4555d527ac6ce6f5462b65c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, шос, сергей лавров, брикс, россия
17:33 09.12.2021 (обновлено: 18:20 09.12.2021)
 
Лавров рассказал о сценариях развития мира

Глава МИД Лавров: сценарии развития мира становятся все более нелинейными

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ситуация в мире становится все более многомерной, а сценарии ее развития – нелинейными и многофакторными, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С одной стороны, налицо положительные тенденции, связанные с демократизацией международной жизни. Укрепляют свои позиции новые мировые центры, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке", — написал Лавров в своем обращении к читателям сборника РСМД "10 лет в глобальном мире".
По его мнению, "эти динамично развивающиеся государства не копируют западную ультралиберальную модель, проводят независимую политику с опорой на суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность".
Кроме того, все более значимую роль в мировой политике играют такие многосторонние объединения нового типа, как "Группа двадцати", БРИКС, ШОС, АСЕАН.
"С полной уверенностью можно говорить о том, что процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому устойчивого многополярного мироустройства принял необратимый характер", — считает Лавров.
При этом он отметил, что, несмотря на сложившиеся тенденции, США "в иллюзорной надежде сохранить ускользающее доминирование" стремятся подменить общепризнанные нормы международного права, включая Устав ООН, пресловутым "порядком, основанным на правилах".
По словам Лаврова, именно Россия остается одним из гарантов созданной после Второй мировой войны архитектуры международных отношений и вносит существенный вклад в упрочение глобальной безопасности во всех ее измерениях.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 04:21
Bloomberg сообщил о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
 
В миреАфрикаШОССергей ЛавровБРИКСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
00:53Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
Лента новостейМолния
Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в ЛенобластиГлава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было