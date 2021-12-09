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Глава МИД Украины поддержал принятие ГА ООН усиленной резолюции по Крыму
Глава МИД Украины поддержал принятие ГА ООН усиленной резолюции по Крыму - РИА Новости, 09.12.2021
Глава МИД Украины поддержал принятие ГА ООН усиленной резолюции по Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поддерживает решение Генеральной Ассамблеи ООН, которым она одобрила усиленную резолюцию по... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:25
2021-12-09T21:25
2021-12-09T21:25
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дмитрий кулеба
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поддерживает решение Генеральной Ассамблеи ООН, которым она одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма.Ранее Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию против "милитаризации Крыма"."Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить переброску на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях. Я благодарен всем государствам-членам ООН, поддержавшим документ. Он консолидирует международную поддержку Крымской платформы и ее целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму", - написал Кулеба в своем Twitter.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.
https://ria.ru/20211201/krym-1761561924.html
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в мире, украина, оон, севастополь, генеральная ассамблея оон, азовское море, дмитрий кулеба, россия
Глава МИД Украины поддержал принятие ГА ООН усиленной резолюции по Крыму
Глава МИД Украины Кулеба поддержал принятие ГА ООН усиленной резолюции по Крыму