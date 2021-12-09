https://ria.ru/20211209/kuleba-1763030264.html

Глава МИД Украины поддержал принятие ГА ООН усиленной резолюции по Крыму

Глава МИД Украины поддержал принятие ГА ООН усиленной резолюции по Крыму - РИА Новости, 09.12.2021

Глава МИД Украины поддержал принятие ГА ООН усиленной резолюции по Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поддерживает решение Генеральной Ассамблеи ООН, которым она одобрила усиленную резолюцию по... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T21:25

2021-12-09T21:25

2021-12-09T21:25

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азовское море

дмитрий кулеба

россия

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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поддерживает решение Генеральной Ассамблеи ООН, которым она одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма.Ранее Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию против "милитаризации Крыма"."Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить переброску на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях. Я благодарен всем государствам-членам ООН, поддержавшим документ. Он консолидирует международную поддержку Крымской платформы и ее целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму", - написал Кулеба в своем Twitter.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.

https://ria.ru/20211201/krym-1761561924.html

украина

севастополь

азовское море

россия

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в мире, украина, оон, севастополь, генеральная ассамблея оон, азовское море, дмитрий кулеба, россия