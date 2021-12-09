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Краснодарский край
https://ria.ru/20211209/kuban-1763025619.html
На Кубани утвердили штрафы за нарушение размещения пунктов проката
На Кубани утвердили штрафы за нарушение размещения пунктов проката - РИА Новости, 09.12.2021
На Кубани утвердили штрафы за нарушение размещения пунктов проката
Депутаты Краснодарского края на сессии в четверг утвердили штрафы за нарушение размещения пунктов проката велосипедов и самокатов, сообщает законодательное... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:31
2021-12-09T20:31
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии в четверг утвердили штрафы за нарушение размещения пунктов проката велосипедов и самокатов, сообщает законодательное собрание региона (ЗСК).Уточняется, что размер штрафов составит для обычных граждан 4 тысячи рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 20 тысяч рублей, для юридических лиц – 30 тысяч рублей."Вопросы проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортинвентаря – тема, волнующая многих. В ней пересекаются интересы горожан и предпринимателей. Такими средствами передвижения пользуются многие жители и гости края, это удобно и позволяет быстрее преодолеть намеченный маршрут. Наша задача – создать такую ситуацию, при которой бы интересы бизнеса, потребителей этих услуг и жителей не противоречили бы друг другу", – прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.В этой связи, по его словам, закон будет требовать от предпринимателей соблюдения установленных правил размещения пунктов проката и подкрепит это требование штрафными санкциями за их нарушение.
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краснодарский край
20:31 09.12.2021
 
На Кубани утвердили штрафы за нарушение размещения пунктов проката

На Кубани утвердили штрафы за нарушение размещения пунктов проката велосипедов и самокатов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии в четверг утвердили штрафы за нарушение размещения пунктов проката велосипедов и самокатов, сообщает законодательное собрание региона (ЗСК).
"Утверждены штрафы за нарушение порядка и условий размещения пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для установки которых не требуется разрешения на строительство, велопарковок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что размер штрафов составит для обычных граждан 4 тысячи рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 20 тысяч рублей, для юридических лиц – 30 тысяч рублей.
"Вопросы проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортинвентаря – тема, волнующая многих. В ней пересекаются интересы горожан и предпринимателей. Такими средствами передвижения пользуются многие жители и гости края, это удобно и позволяет быстрее преодолеть намеченный маршрут. Наша задача – создать такую ситуацию, при которой бы интересы бизнеса, потребителей этих услуг и жителей не противоречили бы друг другу", – прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
В этой связи, по его словам, закон будет требовать от предпринимателей соблюдения установленных правил размещения пунктов проката и подкрепит это требование штрафными санкциями за их нарушение.
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