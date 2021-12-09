https://ria.ru/20211209/kuban-1763018256.html
Депутаты Кубани одобрили создание в крае министерства промышленной политики
Депутаты Кубани одобрили создание в крае министерства промышленной политики - РИА Новости, 09.12.2021
Депутаты Кубани одобрили создание в крае министерства промышленной политики
Депутаты Краснодарского края в ходе сессии в четверг одобрили создание в регионе министерства промышленной политики, сообщает пресс-служба Законодательного... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:40
2021-12-09T19:40
2021-12-09T19:40
краснодарский край
экономика
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края в ходе сессии в четверг одобрили создание в регионе министерства промышленной политики, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).Уточняется, что по инициативе губернатора региона и в соответствии с решением кубанских законодателей департамент промышленной политики Краснодарского края был переименован в министерство промышленной политики Краснодарского края. Решение было принято, исходя из результатов развития промышленного производства в регионе."Проводится не просто смена названия, а подтверждается нацеленность на устойчивое развитие кубанской промышленности как одной из ведущих отраслей кубанской экономики", - отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.По его словам, для дальнейшего роста у промышленности есть все основания и возможности. "Среди них – полная поддержка органов государственной власти края и постоянно совершенствуемое депутатами ЗСК отраслевое законодательство. Будущие сотрудники Министерства промышленной политики должны понимать, что Кубань ждет от них разработки стратегии развития отрасли, привлечения в край новых высокотехнологичных производств", – заключил Юрий Бурлачко.Отмечается, что изменениями в закон также в структуре администрации Краснодарского края создаётся отдел организационного обеспечения деятельности краевой антинаркотической комиссии – аппарата комиссии.По мнению председателя ЗСК, отделу придается более высокий и значимый статус, в связи с тем, что борьба с распространением наркотиков должна получить новый импульс.
https://ria.ru/20211209/kuban-1762867043.html
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экономика, краснодарский край
Депутаты Кубани одобрили создание в крае министерства промышленной политики
Депутаты Кубани одобрили создание в крае министерства промышленной политики
КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости.
Депутаты Краснодарского края
в ходе сессии в четверг одобрили создание в регионе министерства промышленной политики, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).
Уточняется, что по инициативе губернатора региона и в соответствии с решением кубанских законодателей департамент промышленной политики Краснодарского края был переименован в министерство промышленной политики Краснодарского края. Решение было принято, исходя из результатов развития промышленного производства в регионе.
"Проводится не просто смена названия, а подтверждается нацеленность на устойчивое развитие кубанской промышленности как одной из ведущих отраслей кубанской экономики", - отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
По его словам, для дальнейшего роста у промышленности есть все основания и возможности. "Среди них – полная поддержка органов государственной власти края и постоянно совершенствуемое депутатами ЗСК отраслевое законодательство. Будущие сотрудники Министерства промышленной политики должны понимать, что Кубань ждет от них разработки стратегии развития отрасли, привлечения в край новых высокотехнологичных производств", – заключил Юрий Бурлачко.
Отмечается, что изменениями в закон также в структуре администрации Краснодарского края создаётся отдел организационного обеспечения деятельности краевой антинаркотической комиссии – аппарата комиссии.
По мнению председателя ЗСК, отделу придается более высокий и значимый статус, в связи с тем, что борьба с распространением наркотиков должна получить новый импульс.