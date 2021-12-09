https://ria.ru/20211209/kuban-1763018256.html

Депутаты Кубани одобрили создание в крае министерства промышленной политики

Депутаты Кубани одобрили создание в крае министерства промышленной политики - РИА Новости, 09.12.2021

Депутаты Кубани одобрили создание в крае министерства промышленной политики

Депутаты Краснодарского края в ходе сессии в четверг одобрили создание в регионе министерства промышленной политики, сообщает пресс-служба Законодательного... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T19:40

2021-12-09T19:40

2021-12-09T19:40

краснодарский край

экономика

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_583974498c855657311e8d59cd8a04aa.jpg

КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края в ходе сессии в четверг одобрили создание в регионе министерства промышленной политики, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).Уточняется, что по инициативе губернатора региона и в соответствии с решением кубанских законодателей департамент промышленной политики Краснодарского края был переименован в министерство промышленной политики Краснодарского края. Решение было принято, исходя из результатов развития промышленного производства в регионе."Проводится не просто смена названия, а подтверждается нацеленность на устойчивое развитие кубанской промышленности как одной из ведущих отраслей кубанской экономики", - отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.По его словам, для дальнейшего роста у промышленности есть все основания и возможности. "Среди них – полная поддержка органов государственной власти края и постоянно совершенствуемое депутатами ЗСК отраслевое законодательство. Будущие сотрудники Министерства промышленной политики должны понимать, что Кубань ждет от них разработки стратегии развития отрасли, привлечения в край новых высокотехнологичных производств", – заключил Юрий Бурлачко.Отмечается, что изменениями в закон также в структуре администрации Краснодарского края создаётся отдел организационного обеспечения деятельности краевой антинаркотической комиссии – аппарата комиссии.По мнению председателя ЗСК, отделу придается более высокий и значимый статус, в связи с тем, что борьба с распространением наркотиков должна получить новый импульс.

https://ria.ru/20211209/kuban-1762867043.html

https://ria.ru/20211209/ipoteka-1762997858.html

https://ria.ru/20211208/dolschiki-1762849207.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, краснодарский край