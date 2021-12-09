https://ria.ru/20211209/krym-1763039809.html

В Крыму отреагировали на движение корабля ВМС Украины к Керченскому проливу

В Крыму отреагировали на движение корабля ВМС Украины к Керченскому проливу - РИА Новости, 09.12.2021

В Крыму отреагировали на движение корабля ВМС Украины к Керченскому проливу

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокацией движение корабля ВМС Украины в сторону... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T22:53

2021-12-09T22:53

2021-12-09T22:53

в мире

владимир путин

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

военно-морские силы украины

керченский пролив

юрий гемпель

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокацией движение корабля ВМС Украины в сторону Керченского пролива.Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет, сообщает в четверг ФСБ РФ. Силовики отметили, что указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания."Безусловно, это в любом случае провокация, которая предпринимается политическим руководством Украины. Посягательство на целостность границ Российской Федерации может достаточно плачевно закончиться для безумных политиков, засевших в Киеве", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, у России достаточно сил и средств, чтобы не допустить провокации у своих границ."Режим президента Украины Владимира Зеленского ждет неминуемый позорный крах в попытках создать точку напряжения у наших границ", - сказал Гемпель.Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля.

https://ria.ru/20211206/pentagon-1762473343.html

https://ria.ru/20211124/istrebiteli-1760461970.html

керченский пролив

черное море

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в мире, владимир путин, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, керченский пролив, юрий гемпель, черное море, россия