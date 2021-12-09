В Крыму отреагировали на движение корабля ВМС Украины к Керченскому проливу
Депутат Гемпель назвал движение корабля ВМС Украины к Керченскому проливу провокацией
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РККорабль управления "Донбасс" ВМС Украины
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокацией движение корабля ВМС Украины в сторону Керченского пролива.
Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет, сообщает в четверг ФСБ РФ. Силовики отметили, что указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания.
"Безусловно, это в любом случае провокация, которая предпринимается политическим руководством Украины. Посягательство на целостность границ Российской Федерации может достаточно плачевно закончиться для безумных политиков, засевших в Киеве", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, у России достаточно сил и средств, чтобы не допустить провокации у своих границ.
"Режим президента Украины Владимира Зеленского ждет неминуемый позорный крах в попытках создать точку напряжения у наших границ", - сказал Гемпель.
Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля.