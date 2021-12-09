Белорусская делегация рассказала, зачем приехала в Крым
Белорусские делегаты назвали целью визита в Крым обмен мнениями по интеграции
ЯЛТА, 9 дек – РИА Новости. Целью визита белорусской делегации в Крым является обмен мнениями относительно развития дальнейших интеграционных процессов, сообщил РИА Новости представитель делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.
Делегация в составе пяти человек прибыла из Белоруссии в Крым. В ее составе общественники, политологи, политики. Делегация уже посетила могилу белорусского поэта Максима Богдановича в Ялте, а в пятницу запланировано участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба "Россия - Белоруссия".
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"Наш визит связан с активизацией интеграционного процесса и обмена между аналитиками и экспертами мнениями и советами по поводу того, как нам дальше двигаться", - сказал РИА Новости Дзермант. По его словам, перед экспертами стоит задача "идентифицировать связи России и Белоруссии, и в частности по крымскому направлению".
Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
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