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Белорусская делегация рассказала, зачем приехала в Крым
Белорусская делегация рассказала, зачем приехала в Крым - РИА Новости, 09.12.2021
Белорусская делегация рассказала, зачем приехала в Крым
Целью визита белорусской делегации в Крым является обмен мнениями относительно развития дальнейших интеграционных процессов, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:00
2021-12-09T17:00
в мире
республика крым
белоруссия
россия
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ЯЛТА, 9 дек – РИА Новости. Целью визита белорусской делегации в Крым является обмен мнениями относительно развития дальнейших интеграционных процессов, сообщил РИА Новости представитель делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.Делегация в составе пяти человек прибыла из Белоруссии в Крым. В ее составе общественники, политологи, политики. Делегация уже посетила могилу белорусского поэта Максима Богдановича в Ялте, а в пятницу запланировано участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба "Россия - Белоруссия"."Наш визит связан с активизацией интеграционного процесса и обмена между аналитиками и экспертами мнениями и советами по поводу того, как нам дальше двигаться", - сказал РИА Новости Дзермант. По его словам, перед экспертами стоит задача "идентифицировать связи России и Белоруссии, и в частности по крымскому направлению".Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
https://ria.ru/20211201/krym-1761561924.html
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в мире, республика крым, белоруссия, россия
17:00 09.12.2021
 
Белорусская делегация рассказала, зачем приехала в Крым

Белорусские делегаты назвали целью визита в Крым обмен мнениями по интеграции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЯЛТА, 9 дек – РИА Новости. Целью визита белорусской делегации в Крым является обмен мнениями относительно развития дальнейших интеграционных процессов, сообщил РИА Новости представитель делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.
Делегация в составе пяти человек прибыла из Белоруссии в Крым. В ее составе общественники, политологи, политики. Делегация уже посетила могилу белорусского поэта Максима Богдановича в Ялте, а в пятницу запланировано участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба "Россия - Белоруссия".
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"Наш визит связан с активизацией интеграционного процесса и обмена между аналитиками и экспертами мнениями и советами по поводу того, как нам дальше двигаться", - сказал РИА Новости Дзермант. По его словам, перед экспертами стоит задача "идентифицировать связи России и Белоруссии, и в частности по крымскому направлению".
Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
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