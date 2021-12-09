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Делегация из Белоруссии прибыла в Крым
Делегация из Белоруссии прибыла в Крым - РИА Новости, 09.12.2021
Делегация из Белоруссии прибыла в Крым
Делегация из Белоруссии прибыла с визитом в Крым, сообщил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:13
2021-12-09T14:13
общество
республика крым
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Делегация из Белоруссии прибыла с визитом в Крым, сообщил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец."Делегация прибыла в Крым. В ее составе пять человек. Сегодня они посетят в Ялте могилу белорусского поэта Максима Богдановича, а завтра примут участие в заседании Ливадийского форума", - сказал РИА Новости Чегринец.По его словам, в состав делегации вошли заместитель председателя общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько, член Конституционной комиссии, политический обозреватель Александр Шпаковский, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант, председатель оргкомитета политической партии "Союз" Сергей Лущ, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
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республика крым
белоруссия
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общество, республика крым, белоруссия
14:13 09.12.2021
 
Делегация из Белоруссии прибыла в Крым

Белорусская делегация прибыла в Крым для участия в заседании Ливадийского форума

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Делегация из Белоруссии прибыла с визитом в Крым, сообщил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
"Делегация прибыла в Крым. В ее составе пять человек. Сегодня они посетят в Ялте могилу белорусского поэта Максима Богдановича, а завтра примут участие в заседании Ливадийского форума", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, в состав делегации вошли заместитель председателя общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько, член Конституционной комиссии, политический обозреватель Александр Шпаковский, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант, председатель оргкомитета политической партии "Союз" Сергей Лущ, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
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