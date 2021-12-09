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Шольц рекомендовал новому главе Минфина готовиться к кризису
Шольц рекомендовал новому главе Минфина готовиться к кризису - РИА Новости, 09.12.2021
Шольц рекомендовал новому главе Минфина готовиться к кризису
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал нового министра финансов Кристиана Линднера готовиться к будущим экономическим кризисам. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:24
2021-12-09T17:08
в мире
германия
еврозона
кристиан линднер
олаф шольц
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БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал нового министра финансов Кристиана Линднера готовиться к будущим экономическим кризисам. Шольц до того, как возглавил правительство, руководил Минфином. Теперь он передал дела Линднеру.Благодаря тому что прежние власти "хорошо управляли экономикой", страна смогла противостоять кризису, отметил он. "Это значит, конечно, что мы не должны забывать, как обеспечивать стабильность финансов. Когда этот кризис пройдет, мы должны думать о том, что придет следующий, когда точно, мы не знаем, по каким причинам, каких сил он потребует — этого мы тоже не знаем. Но само собой разумеется, мы должны готовиться к нему", — сказал канцлер на церемонии в ведомстве. Поэтому, продолжил он, Минфин должен создавать резервы и обеспечивать бюджетную стабильность, чтобы сохранять пространство для маневра и в то же время суметь обеспечить модернизацию государства в соответствии с целями защиты климата и цифровизации.Линднер, лидер либеральной Свободной демократической партии, в свою очередь, заявил о намерении работать под лозунгом "не повышать налоговые ставки, а имплементировать налоговое право". По его словам, в понедельник он отправится с первым визитом в Париж, чтобы найти "общий знаменатель с французскими друзьями".ФРГ как член Еврозоны должна придерживаться определенных критериев для обеспечения финансовой стабильности. Из-за пандемии Берлину пришлось увеличить бюджетные траты, что привело к существенному росту госдолга с 59 процентов от ВВП до более чем 70 процентов впервые со времен финансового и долгового кризисов 2008-2010 годов. При этом страна рассчитывает, что уже в 2022 году госдолг снизится до 67 процентов ВВП.Накануне бундестаг избрал 63-летнего социал-демократа Шольца новым канцлером Германии. После этого его назначил на должность президент Франк-Вальтер Штайнмайер. В этот же день новый глава правительства и члены его кабинета приняли присягу. Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ, сменив на этом посту Ангелу Меркель. Она находилась у власти 16 лет.
https://ria.ru/20211208/sholts-1762785742.html
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в мире, германия, еврозона, кристиан линднер, олаф шольц
16:24 09.12.2021 (обновлено: 17:08 09.12.2021)
 
Шольц рекомендовал новому главе Минфина готовиться к кризису

Канцлер Германии Шольц рекомендовал новому главе Минфина Линднеру готовиться к кризису

© REUTERS / Tobias Schwarz/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц и новый министр финансов Кристиан Линднер
Канцлер Германии Олаф Шольц и новый министр финансов Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Tobias Schwarz/Pool
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БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал нового министра финансов Кристиана Линднера готовиться к будущим экономическим кризисам.
Шольц до того, как возглавил правительство, руководил Минфином. Теперь он передал дела Линднеру.
Благодаря тому что прежние власти "хорошо управляли экономикой", страна смогла противостоять кризису, отметил он.
"Это значит, конечно, что мы не должны забывать, как обеспечивать стабильность финансов. Когда этот кризис пройдет, мы должны думать о том, что придет следующий, когда точно, мы не знаем, по каким причинам, каких сил он потребует — этого мы тоже не знаем. Но само собой разумеется, мы должны готовиться к нему", — сказал канцлер на церемонии в ведомстве.
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Поэтому, продолжил он, Минфин должен создавать резервы и обеспечивать бюджетную стабильность, чтобы сохранять пространство для маневра и в то же время суметь обеспечить модернизацию государства в соответствии с целями защиты климата и цифровизации.
Линднер, лидер либеральной Свободной демократической партии, в свою очередь, заявил о намерении работать под лозунгом "не повышать налоговые ставки, а имплементировать налоговое право". По его словам, в понедельник он отправится с первым визитом в Париж, чтобы найти "общий знаменатель с французскими друзьями".
ФРГ как член Еврозоны должна придерживаться определенных критериев для обеспечения финансовой стабильности. Из-за пандемии Берлину пришлось увеличить бюджетные траты, что привело к существенному росту госдолга с 59 процентов от ВВП до более чем 70 процентов впервые со времен финансового и долгового кризисов 2008-2010 годов. При этом страна рассчитывает, что уже в 2022 году госдолг снизится до 67 процентов ВВП.
Накануне бундестаг избрал 63-летнего социал-демократа Шольца новым канцлером Германии. После этого его назначил на должность президент Франк-Вальтер Штайнмайер. В этот же день новый глава правительства и члены его кабинета приняли присягу.
Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ, сменив на этом посту Ангелу Меркель. Она находилась у власти 16 лет.
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В миреГерманияЕврозонаКристиан ЛинднерОлаф Шольц
 
 
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